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外資股利匯出 台幣回測32
7月除權息旺季正式展開，外資領取股利後陸續匯出資金，加上美元維持強勢，新台幣兌美元匯率1日開高走低，盤中一度貶破31.9元價位，逼近32元整數關卡，終場收31.874元、貶3.7分，終止連二紅，探4月8日以來近三個月收盤新低，總成交量25.73億美元。
台北金融市場1日股匯不同調，加權指數終場上漲893.08點，漲幅1.93%，外資也轉為買超台股；不過，新台幣早盤最高僅升抵31.801元，午盤過後受外資股利匯出帶動，由升轉貶，最低觸及31.9元，尾盤在央行進場調節下，終場收31.874元、貶3.7分，終止連二紅，創4月8日以來近三個月收盤新低，總成交量25.73億美元。
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