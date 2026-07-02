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金融競爭力論壇／玉山銀個金執行長許美麗：資產傳承四大方向

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
玉山銀個金執行長許美麗。記者杜建重／攝影
玉山銀個金執行長許美麗。記者杜建重／攝影

玉山銀行個人金融執行長許美麗昨（1）日表示，2026年是台灣發展亞洲資產管理中心的重要契機，未來財富管理已不再只是追求資產增值，而是如何將個人財富轉化為能夠跨世代傳承的家族資本，透過完善的家族治理、制度建立及專業團隊協助，才能讓企業、家族與社會形成永續共好的正向循環。

許美麗昨日以「家族資本的永續新局」為題，發表專題演講。許美麗並點出資產傳承的四大思考方向，真正的傳承不只是把錢留給下一代，更重要的是思考「要傳承什麼、給誰、何時給、怎麼給」，尤其家族企業涉及股權、經營權及控制權，更需要透過制度及科學化規劃，逐步完成資產移轉，而不是臨時決定。

許美麗說，過去談財富管理，多半聚焦於個人資產，但現在面對地緣政治風險、跨境投資及全球供應鏈重組，企業主思考的不再只是自己，而是如何讓家族、企業及下一代共同發展，因此家族治理觀念已成為高資產族群最重要的課題之一。

許美麗表示，台灣具發展亞洲資產管理中心優勢，目前98%企業屬中小企業，約七成上市櫃公司為家族企業，家族企業占整體台股市值約六成，近年科技產業快速發展，帶動台灣財富大幅成長，若能將資金留在台灣，投入基礎建設及產業發展，將形成資本、投資與經濟成長良性循環。

她進一步指出，台灣目前全球外匯存底排名第七、人均GDP居亞洲第四，加上超額儲蓄突破9兆元，都顯示台灣擁有充沛資金及良好的經濟韌性，這也是推動亞洲資產管理中心的重要基礎。

玉山銀行與KPMG安侯建業聯合會計師事務所合作完成高資產客群研究，其中家族企業占八成，受訪者以51至70歲為主，第一代創辦人占56%、第二代接班人占38%。研究推估，2026年台灣擁有可投資資產1億元以上的高資產人士將達12.4萬人，總資產規模達46.1兆元；擁有30億元以上資產的超高資產族群，更在2023年至2025年間成長近三倍。

許美麗指出，第一代企業家多希望維持企業控制權，不少人即使七、八十歲仍持續經營事業；相較之下，第二代多具有海外經驗及國際視野，更重視永續發展、環境保護及社會責任，雙方經營理念不同，往往成為溝通障礙，因此需要透過第三方專業團隊協助，建立跨世代溝通機制。

玉山銀行

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