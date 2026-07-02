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金融競爭力論壇／國泰投信董事長李偉正：打造新的護國神山

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國泰投信董事長李偉正。記者杜建重／攝影
國泰投信董事長李偉正。記者杜建重／攝影

國泰投信董事長李偉正昨（1）日表示，台灣在科技產業建立全球競爭優勢後，下階段成長動能將來自資產管理產業，並有機會成為繼半導體之後的「第二座護國神山」。他指出，在民間資金充沛、科技紅利外溢、資本市場成熟及政策持續開放等多重因素帶動下，台灣已迎來發展亞洲資產管理中心的關鍵期。

李偉正昨日以「讓資產管理成為台灣的護國群山」為題，發表演說。李偉正表示，過去三、四十年，台灣成功打造以半導體為核心的科技產業聚落，從晶圓代工、IC設計到先進封裝及AI供應鏈，建立完整產業生態，帶動台灣成為全球重要製造基地。然而，面對高齡化、通膨及全球資金流動加速等趨勢，台灣必須尋找下一條成長曲線，而資產管理正是最具潛力的產業。

他指出，台灣不缺資金，但大量資金仍停留在定存、不動產或單一投資標的，未能透過專業管理轉化為長期資本。若能藉由資產配置、風險管理及跨世代財富規劃，不僅有助支撐退休需求，也能將民間資金轉化為支持產業升級重要力量。

李偉正表示，AI及半導體供應鏈持續推升台灣經濟成長，也催生高資產族群，包括高階工程師、企業主及創業家，帶動財富管理需求快速增加。隨企業傳承、稅務規劃及資產配置議題日益複雜，資產管理服務將由單一商品銷售，逐步轉向整體財富解決方案。

他指出，近年台灣資本市場快速成長，台股市值已達GDP的2.9倍，ETF及定期定額投資日益普及，顯示投資文化逐漸成熟。不過隨市場規模擴大，投資人需求也從追求單一報酬，轉向資產配置與風險管理，資產管理業者應由產品提供者，升級為資產配置與財富規劃的專業服務者。

李偉正認為，台灣不必複製香港或新加坡模式，而應依據自身產業結構及資本市場特色，建立具競爭力的資產管理體系，透過完善制度、資訊透明及投資人保護機制，打造國際化金融環境。

展望未來，李偉正指出，台灣資產管理產業將迎來三大機會，包括台股市場持續擴大、國人海外資產配置需求增加，以及全球資產配置能力在地化。業者除協助國際投資人認識台灣，也應引導本土投資人建立長期資產配置觀念，推動市場由交易導向轉向資產管理導向。

他也看好，TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）將成為退休制度的重要支柱，有助引導長期資金投入資本市場；隨著高資產族群進入世代交替，家族辦公室及跨境資產配置需求也將快速成長。

國泰 半導體

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