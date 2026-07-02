金融競爭力論壇／中信銀個金執行長楊淑惠：台灣錢已經回來了

亞洲資產管理中心高雄專區推動至今滿一年，中國信託銀行個人金融事業執行長楊淑惠昨（1）日表示，政府近年推動多項政策已逐步展現成果，強調台灣不是沒有錢，「錢不只會回來，而且已經回來了。」

楊淑惠昨日以「立足台灣，開展亞資中心的跨境腹地」為題，發表演講。她指出，政府近年推動多項政策已逐步展現成果。境外資金匯回專法實施期間，累計匯回3,351億元，帶動國庫增加近300億元稅收；高資產財富管理2.0截至今年4月底，高資產客戶已超過2.4萬人，管理資產規模達2.55兆元；亞洲資產管理中心高雄專區成立滿一年，也已有57家金融機構進駐，資產規模達4,559億元。再加上今年上市櫃公司預估發放現金股利2.5兆元，顯示「台灣不是沒有錢，錢不只會回來，而且已經回來了。」

楊淑惠說，亞洲資產管理中心不只是金融政策，更是台灣如何把資產、人才、決策及未來一起留在台灣的重要工程。她強調，台灣真正要留下的不只是資產，更是決策，連結的不只是資金，而是家族與企業的未來。

楊淑惠指出，外界談到亞洲資產管理中心，多半想到香港、新加坡，台灣最大優勢並非地理位置，而是一群「走向全球、根留台灣」的台商與家族。據統計，台商目前遍及六大洲、超過70個國家地區，累計對外直接投資存量超過6,286億美元，這些企業家過去帶著製造能力走向全球，也累積龐大財富，如今第一代企業家逐漸進入傳承階段，將帶動新一波資產回流及產業升級契機。

談到未來市場，楊淑惠引用中國信託與BCG調查指出，預估2029年台灣高資產客群將增至15.5萬人，個人財富總額達59兆元，且10億元以上超高資產客群成長速度更快。她認為，代表台灣不只是資產規模持續擴大，高資產客戶需求也愈來愈複雜，金融機構不能只提供投資商品，而要提供整體解決方案。

楊淑惠表示，高資產客戶現在面對的是個人、家庭、企業、境內外資產及接班等議題同時發生，因此最需要的是整合能力。調查顯示，62%高資產客戶最重視一站式服務，41%看重團隊專業能力；另外，74%已持有境外資產，近六成認為跨境財富管理是重點需求，第一代重視稅務、傳承及信託，第二代則更關注家族治理、公益及永續，這些都反映家族辦公室的重要性。

她表示，這也是亞資中心政策努力方向，包括私募產品開放、保單融資、金融資產質借等措施，都是希望讓資金留在台灣，也讓客戶資產運用更有效率。