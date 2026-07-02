金融競爭力論壇／金管會主委彭金隆：推動專法 培育人才

亞洲資產管理中心將從「兩年有感」邁向「四年有變」。金管會主委彭金隆昨（1）日表示，下一階段重點是推動專法，突破既有框架、強化跨部會整合；但要走得長遠，風險管理與人才培育將是兩大關鍵。

彭金隆昨日下午致詞時表示，台灣推動亞洲資產管理中心並不容易，社會一開始也充滿懷疑，但只要按階段推動，就有機會逐步成形。因此，他在內部提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的推動節奏。

亞資中心推動兩年後，政策方向感要更確定。台灣是法治國家，若能透過專法彰顯政府承諾，不只對國人，對國際市場也是非常重要的訊息。

未來「四年有變」很大重點，就是希望透過專法突破過去許多框架，達到政府跨部會整合，真正讓台灣金融業站上國際。

不過，他也強調，發展亞資中心不能只看業務推展，風險管理與人才培育同樣重要。尤其人才甚至比風險管理更重要，因為人才知道如何進行風險管理。

亞資中心挑戰很多，但「沒有開始，不會有結果」，既然已經開始，就要努力往前走。