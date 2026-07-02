金融競爭力論壇／卓榮泰：亞資二年 有「趕」也有「敢」

行政院長卓榮泰昨（1）日表示，政府推動「亞洲資產管理中心」逐步展現成果，原訂兩年內金融業全體資產管理規模增加4兆元的目標，截至今年5月已增加逾10兆元，是目標的2.5倍。未來將依循「兩年有感、四年有變、六年有成」，強化台灣國際金融競爭力，推動金融市場朝更大開放、更大發展邁進。

卓榮泰昨日出席經濟日報舉辦的「金融競爭力論壇─前瞻亞資中心2.0」致詞時表示，AI產業快速發展、全球供應鏈重組，及外資持續來台投資，讓台灣迎來新的金融發展契機。

卓榮泰談話重點

政府推動「投資台灣三大方案」以來，截至今年6月底，累積投資金額已達2.7兆元，創造16.7萬個就業機會，帶動經濟成長；在AI、高效能運算及雲端應用需求帶動下，台灣2025年經濟成長率達8.76%，各界預估2026年經濟仍將持續成長，成長率有望達9.64%。

卓榮泰指出，「亞洲資產管理中心」推動兩年來已見雛形，金融機構陸續進駐高雄資產管理專區，並完成52項金融法規調整，配合私人銀行、家族辦公室、高資產財富管理業務開放、高雄專區試辦及個人投資儲蓄帳戶（TISA）穩定成長，原訂兩年增加4兆元資產管理規模的目標，截至今年5月已增加逾10兆元，顯示相關配套措施逐步成熟，也讓更多國人資產留在台灣，由國內金融體系管理運用。

他表示，「兩年有感」不僅是讓民眾有感，更代表政府要「趕快」完成法制作業，也要「勇敢」推動金融創新。

金管會目前已研擬《金融市場與資產管理發展條例》草案，將透過法制化作為推動亞洲資產管理中心的重要依據，促進金融法規與國際接軌，帶動金融專業人才與資金跨境流動，提升台灣金融市場競爭力。

卓榮泰透露，將於7月24日前往高雄出席亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年活動，說明下一階段「四年有變、六年有成」推動方向，並感謝產官學界長期關注相關議題，共同凝聚政策共識。

他強調，台灣近年來雖然歷經疫情以及國際局勢變化，但仍然維持穩健經濟表現，顯示經濟轉型方向已逐步發揮成效。台灣不再依賴單一市場，而是積極布局全球，並憑藉AI晶片製造優勢獲得國際信賴，政府也將持續推動「AI新十大建設」，帶動各產業智慧轉型，朝打造「科技智慧島」與「全民智慧生活圈」目標邁進。