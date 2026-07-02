快訊

花蓮地牛翻身！上午7時6分豐濱規模4.0淺層地震 最大震度4級

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

王毅通話魯比歐 籲美對「台灣問題」慎之又慎

聽新聞
0:00 / 0:00

金融競爭力論壇／卓榮泰：亞資二年 有「趕」也有「敢」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰昨出席金融競爭力論壇，表示將強化台灣國際金融競爭力。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰昨出席金融競爭力論壇，表示將強化台灣國際金融競爭力。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰昨（1）日表示，政府推動「亞洲資產管理中心」逐步展現成果，原訂兩年內金融業全體資產管理規模增加4兆元的目標，截至今年5月已增加逾10兆元，是目標的2.5倍。未來將依循「兩年有感、四年有變、六年有成」，強化台灣國際金融競爭力，推動金融市場朝更大開放、更大發展邁進。

卓榮泰昨日出席經濟日報舉辦的「金融競爭力論壇─前瞻亞資中心2.0」致詞時表示，AI產業快速發展、全球供應鏈重組，及外資持續來台投資，讓台灣迎來新的金融發展契機。

卓榮泰談話重點
卓榮泰談話重點

政府推動「投資台灣三大方案」以來，截至今年6月底，累積投資金額已達2.7兆元，創造16.7萬個就業機會，帶動經濟成長；在AI、高效能運算及雲端應用需求帶動下，台灣2025年經濟成長率達8.76%，各界預估2026年經濟仍將持續成長，成長率有望達9.64%。

卓榮泰指出，「亞洲資產管理中心」推動兩年來已見雛形，金融機構陸續進駐高雄資產管理專區，並完成52項金融法規調整，配合私人銀行、家族辦公室、高資產財富管理業務開放、高雄專區試辦及個人投資儲蓄帳戶（TISA）穩定成長，原訂兩年增加4兆元資產管理規模的目標，截至今年5月已增加逾10兆元，顯示相關配套措施逐步成熟，也讓更多國人資產留在台灣，由國內金融體系管理運用。

他表示，「兩年有感」不僅是讓民眾有感，更代表政府要「趕快」完成法制作業，也要「勇敢」推動金融創新。

金管會目前已研擬《金融市場與資產管理發展條例》草案，將透過法制化作為推動亞洲資產管理中心的重要依據，促進金融法規與國際接軌，帶動金融專業人才與資金跨境流動，提升台灣金融市場競爭力。

卓榮泰透露，將於7月24日前往高雄出席亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年活動，說明下一階段「四年有變、六年有成」推動方向，並感謝產官學界長期關注相關議題，共同凝聚政策共識。

他強調，台灣近年來雖然歷經疫情以及國際局勢變化，但仍然維持穩健經濟表現，顯示經濟轉型方向已逐步發揮成效。台灣不再依賴單一市場，而是積極布局全球，並憑藉AI晶片製造優勢獲得國際信賴，政府也將持續推動「AI新十大建設」，帶動各產業智慧轉型，朝打造「科技智慧島」與「全民智慧生活圈」目標邁進。

行政院長 卓榮泰

延伸閱讀

中信銀個金執行長楊淑惠：亞資中心要留住的不只是資產 更是決策

卓榮泰：預算翻倍每年200億挺中小微企業 商圈適用

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

彭金隆推亞資中心兩年最有感：金管會變了、市場動了

相關新聞

半導體風雲／黃仁勳狂潮中場休息？台股下半年迎期中考

「AI已成為基礎設施。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這句話，道出全球AI投資持續升溫趨勢，也帶動台灣AI供應鏈成為上半年市場資金追逐焦點，7月1日台股加權指數早盤依舊火熱，狂漲逾千點持續衝鋒，但是投顧分析師示警，隨著台股進入下半年，上市櫃公司7月起將密集公布6月營收、第二季財報，及下半年展望，市場關注重心也將由轉向接單、出貨與獲利能力，AI概念股進入檢驗基本面階段。

國泰爭議 彭金隆：監理沒擺爛 治理失靈

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職風波引發利害關係人交易爭議，面對朝野立委抨擊金管會監督不力，金管會主委彭金隆說，「監理沒擺爛、（國泰）治理的確失靈」。至於國泰金延攬金管會卸任官員擔任獨立董事是否影響金管會的監理力道，彭金隆表示已告誡金管會同仁，「只有監理官，沒有老長官」。

國泰金控啟動3大改革

針對國泰世華銀前董事長郭明鑑兼任世芯—KY獨立董事的內控失靈及後續衝突，國泰金控總經理李長庚昨率國泰人壽、國泰世華銀、產險、證券及投信子公司高層鞠躬道歉，表示國泰金將展開三大改革。

台股交易 2方向延長時間

證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分），但前提仍是券商ＩＴ系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

陸製太陽能逆變器銷美恐遭禁 旭隼、全漢成迎千億轉單大贏家

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

優必選打造「機器人情人」賣爆 廣宇、和椿跟著吃香喝辣

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。