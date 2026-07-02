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金融競爭力論壇／證交所董座林修銘：科技根基 打造資本島

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘。記者杜建重／攝影
證交所董事長林修銘。記者杜建重／攝影

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（1）日指出，台灣發展的亞資中心將有別於香港與新加坡的純金融模式，而是定位為「科技加資本」的台灣特色中心，藉此吸引更多國際長線資金流入。他指出，在AI全球供應鏈的強勁帶動下，加權指數不僅成功站穩40,000點大關，總市值更於今年5月攀升至4.95兆美元，超越印度躍升為全球第五大股市。

林修銘昨日以「打造台灣資本市場新動能」為題發表專題演講。林修銘強調，台灣不僅是「科技島」，更要藉由資本市場的實力升級為「資本島」。

林修銘談話重點
林修銘談話重點

為配合金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，證交所已正式成立「亞資中心推動辦公室」，扮演串聯政策與市場需求的單一窗口。

針對產業多元生態圈的建構，林修銘提到，目前台股科技類股占比超越81％，為了將護國神山的優勢賦能至百工百業，證交所將全力落實總統賴清德的戰略目標，透過「臺灣創新板（TIB）」打造「亞洲那斯達克」。在陪伴體系與制度優化發力下，2026年創新板指數漲幅高達157％，超越大盤指數漲幅，日均成交值更翻倍成長282％，成為發掘台灣未來獨角獸與AI新建設的核心基地。

在多元商品與企業價值提升方面，台灣上市ETF規模至今年5月已達7.52兆元，高居亞太區前三名；自去年推出主動式ETF以來，資產管理規模（AUM）更擴張百倍至8,664億元。同時，證交所全面推動「Power UpTW 提升企業價值計畫」，已有487家上市公司響應公告具體措施，並發布「臺灣璞玉指數」活絡優質中小型企業，共創投資雙贏。

林修銘結語表示，台灣正迎來千載難逢的戰略機遇。未來證交所將持續推動法規鬆綁與商品創新，攜手金融機構、四大會計師事務所及媒體等重要夥伴，以科技實力為根基、資本市場為引擎、國際資金為動能，全力引領台灣邁向全球級的亞洲資產管理與創新籌資樞紐。

資本市場 香港 印度

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