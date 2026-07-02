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南山公私協力 推廣海洋復育

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
在內政部國家公園副署長張維銓（中）的見證下，由南山人壽總經理范文偉（右）代表與墾管處處長許書國（左）簽署合作備忘錄，共同推動「珊瑚保育培力營隊」環境教育計畫。南山人壽／提供
在內政部國家公園副署長張維銓（中）的見證下，由南山人壽總經理范文偉（右）代表與墾管處處長許書國（左）簽署合作備忘錄，共同推動「珊瑚保育培力營隊」環境教育計畫。南山人壽／提供

南山人壽昨（1）日於交通部航港局敦南大樓舉行「珊瑚保育培力營隊合作備忘錄簽署儀式」，結合中央視野、地方專業與企業資源的三方量能，為海洋生態復育與永續素養注入動能。

昨日在內政部國家公園署的全力支持與見證下，由南山人壽總經理范文偉代表，與內政部國家公園署墾丁國家公園管理處簽署合作備忘錄，宣布將針對台灣沿海珊瑚生態最豐富的墾丁國家公園，攜手推動「珊瑚保育培力營隊」環境教育計畫。

今年適逢南山守護海洋行動邁入第15年，范文偉於致詞時表示，南山身為永續健康領航者，不只關注人的健康，更延伸這份核心價值，推動地球與整體環境的健康，而環境教育正是落實這份健康的基石。早期專注於沿海的築籬固砂與植樹造林，為台灣海岸線扎下穩固的根基。

南山自2015年起，更進一步擴大發起全台大規模淨灘，多年來已號召超過萬名內勤員工、業務夥伴、保戶與親友共同走向沙灘，不僅累積清理數十公噸的海洋垃圾，更是一場深刻的實地環境教育，成功在台灣各地建構起緊密的在地守護網絡與永續意識。

南山人壽深知「減廢」僅是第一步，要達成生態韌性與生物多樣性的長期健康，必須仰賴高質量的環境教育。今年南山人壽將環境教育的觸角與課堂，正式延伸至海洋的藍色心臟，以珊瑚礁生態作為環境教育的核心實踐範例。珊瑚礁雖然僅占全球海洋面積不到 0.1%，卻孕育了超過四分之一的海洋生物，是海洋中生物量最豐富的搖籃，更具備吸收波浪能量、防止海岸侵蝕的固砂作用，堪稱守護台灣陸地的「天然防波堤」。透過環境教育的引導，盼讓大眾與學子理解珊瑚礁生態對於維持地球生物多樣性的不可或缺性。

南山人壽表示，墾管處擁有全台最頂尖的海洋保育經驗與生態資源，南山人壽則投入企業的永續實踐力與跨界號召力，將深奧的海洋科學轉化為具體的環境教育體驗。

海洋 南山人壽 中央

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