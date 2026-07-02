美元定存高利 喊到12%

為了協助投資人靈活配置外幣資產，並提供多元理財選擇，國內多家銀行7月皆針對美元推出美元高利定存方案，包括王道銀行（2897）、聯邦銀行、凱基銀行及渣打銀行等，祭出雙位數、最高達10%至12%的年利率，讓民眾的短期資金有好去處。

王道銀行即日起至今年9月30日止，針對首次開立存款帳戶的新戶祭出階段性高利優惠。新戶自成功開戶日起至10月30日15:30止，可享美元一個月期高利定存，其中，單筆定存金額為3,001元至10,000元（含）美元者，享有12%的優惠年利率；而單筆金額在300元至3,000元（含）美元之間，亦享有年利率6%的優惠。

聯邦銀行則主打「New New Bank」數位帳戶存戶優惠，新舊戶皆適用。截至今年12月31日15:30止，只要在數位帳戶內以台幣結購美金之新資金承作定存，即可享有專案高利。其中，美元定存三個月期享有10%年息優惠，每人限額2,000美元；六個月期則享6%年息優惠，每人限額3,000美元，單筆最低起存金額皆僅需100美元。

凱基銀行截至今年9月30日止，推出「換匯優存」專案，單筆最低承作金額為1,000美元，限定客戶透過行動銀行，以非定存幣別之新資金同時完成換匯及定存，專案提供三種天期選擇。