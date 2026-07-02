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一日手術議題引發關注 壽險公會：精算對價合理性

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

近期一日手術、在宅急症照護議題引發關注，壽險公會昨（1）日針對各項醫療制度調整，所涉之商業醫療險相關保險給付議題進行說明。公會指出，商業醫療險種類多元，但仍須以保單條款為基礎，且保險對價需考量精算合理性，住院必要性也須仰賴醫師專業判斷，至於在宅急症照護保險，公會正與主管機關合作開發中。

壽險公會表示，現行商業醫療險並不是只有住院才理賠。例如防癌險，市面上也有許多針對治療方式的保單，例如標靶治療、重粒子治療，也都沒有限定住院才理賠。手術的部分，目前市面上的手術險多數同時包含住院與門診手術。

公會指出，保險商品的初衷是「保大不保小」，理賠是為了填補因為住院造成的損害。

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