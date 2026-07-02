快訊

世足賽／凱恩梅開二度拯救英格蘭 逆轉民主剛果闖16強

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰永續金融 三個堅持

經濟日報／ 記者黃于庭╱台北報導
國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨（1）日舉辦，以「永續創新韌性發展」為核心主軸，海內外產官學專家共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢，打造亞洲永續金融關鍵平台，凝聚下個十年韌性轉型力量。國泰金控／提供
國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」昨（1）日舉辦，以「永續創新韌性發展」為核心主軸，海內外產官學專家共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢，打造亞洲永續金融關鍵平台，凝聚下個十年韌性轉型力量。國泰金控／提供

面對全球永續金融秩序重整，全球淨零轉型所需的大量資本、技術與創新動能正加速向亞洲匯聚，驅動亞洲成為推動氣候行動與產業轉型的樞紐。國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於昨（1）日盛大舉辦。

催生國泰氣候變遷論壇誕生的美國前副總統高爾與金管會主委彭金隆等重磅貴賓，皆特別錄製影片祝賀。本屆論壇更齊聚經濟部政務次長何晉滄、證交所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資人氣候變遷聯盟CEO Rebecca Mikula-Wright、東京大學農業暨生命科學研究所教授香坂玲及國際氣候組織能源總監Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

國泰金控（2882）總經理李長庚開場致詞表示，氣候變遷已經從環境議題演變成系統性風險，影響經濟發展、產業競爭力、金融市場及每天生活。上周去倫敦參加氣候行動活動時，戶外高溫37、38度，也導致過去室內或汽車沒有冷氣的歐洲，近期冷氣風扇價格暴漲還搶購一空。但在氣候變遷衝擊下，有些弱勢群體沒有財務資源變得更脆弱，值得我們關心。

「長期價值、創新驅動、合作共好」是面對當今多重挑戰的世界最踏實的理念，國泰始終沒有改變堅持，第一個堅持，堅持長期的價值，金融業是否能善用核心職能，引導資源往有長期價值的方向發展；第二個堅持，堅持創新驅動，無論是能源轉型、低碳技術、自然資本或循環經濟的創新模式，都正在重新定義未來產品的樣貌，永續與成長非二選一，而是能共同創造價值；第三個堅持，堅持合作共好，促進各方夥伴跨域合作，打造跨國交流平台，積極將國際重要議題帶回來台灣，並向國際展現台灣亮點作為。

回顧過去十年，論壇關注議題從提升對氣候變遷的認知、促進氣候治理與企業議合，擴大到水資源、自然資本、混合型融資、金融創新到People-centric以人為本的影響力投資。隨著全球愈來愈多成功的永續金融投資案例，未來十年應該是進入加速複製，遍地開花的階段，將共識轉化為具體成果的階段。

而曾於2017年親臨首屆論壇的美國前副總統高爾，在今年論壇邁入第十屆之際，特別錄製影片表示，很高興見證國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇已成為台灣永續金融領域最具代表性的盛會，並指出面對氣候危機，金融界與民間企業更應發揮影響力，引導資本支持永續經濟與永續社會。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」至今已邁入第十年，本屆論壇實體與線上報名人數再創新高突破5,800人，參與機構家數超過2,000家，其中逾850家上市櫃公司占八成以上台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過五成。今年企業領導人（董事）參與人數近三成，展現台灣企業高度的永續行動意志。

國泰 國泰金控 氣候變遷

延伸閱讀

2026國泰永續金融暨氣候變遷論壇登場 李長庚：獲利與永續可兼顧

群益金鼎證券連續16度入選臺灣永續指數 深化碳管理與永續金融韌性

國泰金內控爭議 李長庚：對社會深感歉意

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

相關新聞

國泰爭議 彭金隆：監理沒擺爛 治理失靈

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼職風波引發利害關係人交易爭議，面對朝野立委抨擊金管會監督不力，金管會主委彭金隆說，「監理沒擺爛、（國泰）治理的確失靈」。至於國泰金延攬金管會卸任官員擔任獨立董事是否影響金管會的監理力道，彭金隆表示已告誡金管會同仁，「只有監理官，沒有老長官」。

國泰金控啟動3大改革

針對國泰世華銀前董事長郭明鑑兼任世芯—KY獨立董事的內控失靈及後續衝突，國泰金控總經理李長庚昨率國泰人壽、國泰世華銀、產險、證券及投信子公司高層鞠躬道歉，表示國泰金將展開三大改革。

台股交易 2方向延長時間

證交所董事長林修銘表示，台股交易時間相對較短，目前評估最理想的方案是維持「一盤到底」，並延長一或一個半小時，或是和日股收盤時間下午三時卅分一致（台灣時間二時卅分），但前提仍是券商ＩＴ系統能否有足夠的韌性配合執行，當前券商資訊系統穩定比起延長交易時間更重要。

陸製太陽能逆變器銷美恐遭禁 旭隼、全漢成迎千億轉單大贏家

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

優必選打造「機器人情人」賣爆 廣宇、和椿跟著吃香喝辣

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。