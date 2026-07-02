國泰永續金融 三個堅持

面對全球永續金融秩序重整，全球淨零轉型所需的大量資本、技術與創新動能正加速向亞洲匯聚，驅動亞洲成為推動氣候行動與產業轉型的樞紐。國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」於昨（1）日盛大舉辦。

催生國泰氣候變遷論壇誕生的美國前副總統高爾與金管會主委彭金隆等重磅貴賓，皆特別錄製影片祝賀。本屆論壇更齊聚經濟部政務次長何晉滄、證交所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資人氣候變遷聯盟CEO Rebecca Mikula-Wright、東京大學農業暨生命科學研究所教授香坂玲及國際氣候組織能源總監Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

國泰金控（2882）總經理李長庚開場致詞表示，氣候變遷已經從環境議題演變成系統性風險，影響經濟發展、產業競爭力、金融市場及每天生活。上周去倫敦參加氣候行動活動時，戶外高溫37、38度，也導致過去室內或汽車沒有冷氣的歐洲，近期冷氣風扇價格暴漲還搶購一空。但在氣候變遷衝擊下，有些弱勢群體沒有財務資源變得更脆弱，值得我們關心。

「長期價值、創新驅動、合作共好」是面對當今多重挑戰的世界最踏實的理念，國泰始終沒有改變堅持，第一個堅持，堅持長期的價值，金融業是否能善用核心職能，引導資源往有長期價值的方向發展；第二個堅持，堅持創新驅動，無論是能源轉型、低碳技術、自然資本或循環經濟的創新模式，都正在重新定義未來產品的樣貌，永續與成長非二選一，而是能共同創造價值；第三個堅持，堅持合作共好，促進各方夥伴跨域合作，打造跨國交流平台，積極將國際重要議題帶回來台灣，並向國際展現台灣亮點作為。

回顧過去十年，論壇關注議題從提升對氣候變遷的認知、促進氣候治理與企業議合，擴大到水資源、自然資本、混合型融資、金融創新到People-centric以人為本的影響力投資。隨著全球愈來愈多成功的永續金融投資案例，未來十年應該是進入加速複製，遍地開花的階段，將共識轉化為具體成果的階段。

而曾於2017年親臨首屆論壇的美國前副總統高爾，在今年論壇邁入第十屆之際，特別錄製影片表示，很高興見證國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇已成為台灣永續金融領域最具代表性的盛會，並指出面對氣候危機，金融界與民間企業更應發揮影響力，引導資本支持永續經濟與永續社會。

「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」至今已邁入第十年，本屆論壇實體與線上報名人數再創新高突破5,800人，參與機構家數超過2,000家，其中逾850家上市櫃公司占八成以上台股市值，且六大高碳排產業企業家數超過五成。今年企業領導人（董事）參與人數近三成，展現台灣企業高度的永續行動意志。