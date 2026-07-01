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國泰案燒出制度破口！金管會要全面清查投信業、三路補破網

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆1日重話定調，國泰治理、內控確實失靈，但否認金管會監理擺爛。聯合報系資料照
國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆1日重話定調，國泰治理、內控確實失靈，但否認金管會監理擺爛。聯合報系資料照

國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆1日重話定調，國泰治理、內控確實失靈，但否認金管會監理擺爛。面對外界質疑「門神說」，他強調「金管會只有監理官，沒有老長官」，並將從同業清查、兼職檢討、建立多重查核機制三路補破網。

財委會1日質詢全聚焦國泰投信案。立委賴士葆質疑，國泰投信案暴露金控旗下子公司資訊串流「漏接」，從1月通報到6月才金檢，金管會是否監理擺爛。

彭金隆回應，金管會監理沒有擺爛，但國泰治理確實失靈。他表示，重大偶發通報具有「重大性、偶發性」，通報初期許多資訊並不明確，金管會需要時間了解、蒐集資訊，也需與通報機構持續溝通。

金管會已超過三次通知國泰投信補件、三次約詢國泰相關人員到金管會說明，並正式發函兩次處理此案，必要時才進一步金檢。

檢查局長賴欣國補充，檢查局已於6月22日進駐國泰投信，預計查到7月8日，約三周，必要時會延長。

彭金隆表示，國泰投信案不只是單一公司疏失，也凸顯制度落實問題。

首先，國泰投信案攸關基金投資標的與受益人權益，金管會已請投信投顧公會全面清查各投信業者利害關係人控管情形，確認是否有類似控管漏洞。

其次，兼職規範也將納入檢討。彭金隆說，金融機構負責人兼職已有規定，兼職不得妨礙公司經營，也須定期檢視是否有利益衝突；但現行規範是否足以回應外界期待，金管會將進一步檢視。

至於未來如何避免類似事件重演，彭金隆強調，不能只靠負責人個人申報，也不能只靠一年幾次檢核，必須透過多重勾稽與查核機制，讓內控執行更完備。

立委郭國文質疑，金管會是否因國泰金有金管會前高層擔任獨董而不敢動，形成所謂「門神」效果。

彭金隆反駁，金管會依法監理，「金管會只有監理官，沒有老長官」。

郭國文也追問，金檢是否往上查到國泰金控或國泰世華銀行。彭金隆表示，目前檢查範圍先鎖定國泰投信，將依進程處理，若有必要才會往上查。

彭金隆強調，外界對金管會督導金融業制度執行有高度期待，金管會責無旁貸，也會虛心檢討；未來該做什麼檢討，金管會不會迴避。

國泰 金管會 彭金隆

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