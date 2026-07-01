中信銀個金執行長楊淑惠：亞資中心要留住的不只是資產 更是決策

亞洲資產管理中心推動至今滿一年，中國信託銀行個人金融事業執行長楊淑惠1日表示，亞洲資產管理中心不只是金融政策，更是台灣如何把資產、人才、決策及未來一起留在台灣的重要工程。她強調，台灣真正要留下的不只是資產，更是決策，連結的不只是資金，而是家族與企業的未來。

楊淑惠今日出席經濟日報舉辦的「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，並以「立足台灣，開展亞資中心的跨境腹地」為題發表演講。

楊淑惠表示，外界談到亞洲資產管理中心，多半想到香港、新加坡，但台灣最大的優勢並非地理位置，而是一群「走向全球、根留台灣」的台商與家族。根據統計，台商目前遍及六大洲、超過70個國家及地區，累計對外直接投資存量已超過6,286億美元，這些企業家過去帶著製造能力走向全球，也累積龐大財富，如今第一代企業家逐漸進入傳承階段，將帶動新一波資產回流及產業升級契機。

她指出，政府近年推動多項政策已逐步展現成果。境外資金匯回專法實施期間，累計匯回3,351億元，帶動國庫增加近300億元稅收；高資產財富管理2.0截至今年4月底，高資產客戶已超過2.4萬人，管理資產規模達2.55兆元；亞洲資產管理中心高雄專區成立滿一年，也已有57家金融機構進駐，資產規模達4,559億元。再加上今年上市櫃公司預估發放現金股利2.5兆元，顯示「台灣不是沒有錢，錢不只會回來，而且已經回來了」。

談到未來市場，楊淑惠引用中國信託與BCG調查指出，預估2029年台灣高資產客群將增至15.5萬人，個人財富總額達59兆元，且十億元以上超高資產客群成長速度更快。她認為，代表台灣不只是資產規模持續擴大，高資產客戶需求也愈來愈複雜，金融機構不能只提供投資商品，而要提供整體解決方案。

楊淑惠表示，高資產客戶現在面對的是個人、家庭、企業、境內外資產及接班等議題同時發生，因此最需要的是整合能力。調查顯示，62%高資產客戶最重視一站式服務，41%看重團隊專業能力；另外，74%已持有境外資產，近六成認為跨境財富管理是重點需求，第一代重視稅務、傳承及信託，第二代則更關注家族治理、公益及永續，這些都反映家族辦公室的重要性。

她表示，這也是亞資中心政策努力方向，包括私募產品開放、保單融資、金融資產質借等措施，都是希望讓資金留在台灣，也讓客戶資產運用更有效率。不過，她強調，政策不能只有開放，更要「真的好用」，金融機構也必須協助客戶做好風險管理，才能讓資金安心留在台灣。

楊淑惠指出，亞資中心推動一年來已完成52項法規鬆綁，金融業資產管理規模增加10.6兆元，家族辦公室受託管理資產達712億元、服務161組家族，顯示制度已從規劃走向成果。她最後表示，亞洲資產管理中心不是金融業單一工作，而是企業、家族與社會共同推動的長期工程，希望打造結合人才、制度、服務與信任的完整生態系，讓台灣留下的不只是資產，更是決策，連結的不只是資金，更是家族與企業的未來。