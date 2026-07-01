遠東商銀全新「遠銀 APP 2.0」上線 下載登入就抽東京雙人機票

在追求極簡與效率的時代，行動銀行不應只是工具，而是一種精緻的生活藝術。遠東商銀深諳大眾對金融服務的期待已全面升級，正式推出全新「遠銀APP 2.0」。為歡慶這場華麗轉身，首次完成登入遠銀APP 2.0 即抽「台北東京雙人機票」豪禮（共6組），邀請民眾開啟更貼近日常的「十樂」行動金融旅程。

遠東商銀指出，這不只是介面的翻新，更是一場以「3S（Simple, Smooth, Secure）」為靈魂的創新體驗。遠銀從底層系統重塑架構，將複雜的金融邏輯轉化為輕盈流暢的手勢操控，讓每位用戶在指尖滑動間，都能流露出自在且優雅的步調。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，行動銀行已轉變為生活節奏的關鍵節點，因此「好用」必須更具體。透過「遠銀APP2.0」的重磅上線，遠銀將「Simple 簡單、Smooth 流暢、Secure 安全」這3S基因注入介面的每一處細節，希望用戶打開APP時，能感受到的不只是數據與轉帳，而是透過清新、易懂的嶄新介面、簡易直觀的使用流程與手勢操控，感受「好上手、不卡關、用得無慮」的直覺體驗；如同與一位默契十足的「金融管家」對話，在保障客戶交易安全前提下，能隨時隨地優雅、穩健地滿足需求，讓金融服務真正完美融入於十樂生活之中。

因此，為貼近大眾使用習慣，全新版本「遠銀App 2.0」除既有常規應用升級外，更聚焦直擊「功能難尋」與「帳務不明」等使用痛點。透過重新設計使用者路徑，揮別傳統銀行App像迷宮的難題，讓用戶能依習慣自訂常用介面，一鍵即時掌握專屬的效率生活。同時，視覺化資產負債圖表讓財務全景一目了然，並運用智能分析提供專屬的配置建議與優惠，讓雲端理財真正做到「更懂你的金融日常」。

安全是數位金融的基石，「遠銀App2.0」也提供靈活的即時通知設定，不論轉帳、一指投資下單都更直觀，隨時掌握個人帳戶的變動、提升防詐安控的必要性。更推出「自主凍卡」全新功能，用戶可直接在APP啟動30日／60日的即時保護機制與認證解鎖，未來客戶也能透過APP隨時控管各卡別的交易類型，實現高度自由化交易機制同時，也保障交易的安全。此外，高度客製化的「我的最愛」介面與遠銀吉祥物「小遠包 & 寶包」完美融入，也為遠銀App2.0打造更具個性、貼近生活的遠銀十樂體驗，陪伴您自由設定個人化風格。

為鼓勵用戶下載全新服務，遠東商銀同步推出限時抽好禮活動，活動期間自 2026年7月1日至12月31日止，凡下載「遠銀APP2.0」並完成首次登入，即有機會獲得台北東京雙人機票，月月抽出1組，共計6組幸運兒。未來遠東商銀也將持續優化並導入創新服務與智能科技，成為每一位客戶日常中專業且溫暖的十樂生活管家。