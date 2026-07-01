商業健康險擬改革 立委籲訂一日手術一致性給付規範

政府近期推動一日手術、在宅醫療等政策，原意在於提升醫療效率、減輕醫療體系負擔，立意值得肯定；然而，若商業保險理賠制度未能同步調整，恐將形成「政府承擔風險、保險公司坐享保費」的不對稱現象，讓長年繳納保費的保戶成為最大受害者。

立委廖偉翔1日表示，日前行政院長卓榮泰已承諾責成金管會於一個月內研議處理，主管機關應儘速提出具體方案，避免保戶權益持續受損。

廖偉翔指出，針對早期手術給付項目未涵蓋門診手術之保險商品，金管會回覆表示，若原本須住院的手術，因醫療技術進步而改以門診方式進行，應視為醫療型態轉變，保險公司理賠時應回歸個案事實，並採協議或從寬認定處理。

他批評，金管會並未建立一致性的理賠標準，也未要求各家保險公司比照辦理，未來恐怕出現相同疾病、相同治療方式，甚至相同保單條款，卻因不同保險公司而有截然不同的理賠結果，讓保戶只能透過申訴甚至訴訟爭取權益，嚴重損害民眾對保險制度的信賴。

廖偉翔表示，政府近年投入大量健保資源推動在宅急症照護與醫療轉型，原本應由商業保險分擔的部分醫療風險，實際上已逐漸轉由國家與全民健保承擔；但保險公司卻因保戶未實際住院而無須履行理賠責任，理賠率下降、經營風險降低，卻沒有因此降低保費，或回饋長年投保的舊保戶。

他質疑，風險降低了，保險公司卻沒有降低保戶負擔，政府承擔了風險，保險公司卻照收保費，這對消費者公平嗎？

廖偉翔強調，金管會在回覆中大篇幅強調保險公司的精算基礎、財務平衡及經營衝擊，卻忽略已繳納保費二、三十年的保戶權益。他更呼籲，政府推動醫療改革與公衛政策，不能讓人民保障反而倒退，更不能讓保險公司成為最大受益者。

他呼籲，金管會應立即檢討現行理賠認定原則，建立一日手術及在宅醫療一致性的給付規範，要求保險公司合理反映醫療模式變遷，保障既有保戶權益，避免長年繳費的民眾因醫療進步而失去原有保障。