快訊

29萬勞力士遭誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 實習生下場出爐

美股早盤／晶片股遇獲利回吐、美伊也再現緊張 台積電ADR跌3%

小非農數據不如預期 台指期夜盤上半場紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

商業健康險擬改革 立委籲訂一日手術一致性給付規範

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

政府近期推動一日手術、在宅醫療等政策，原意在於提升醫療效率、減輕醫療體系負擔，立意值得肯定；然而，若商業保險理賠制度未能同步調整，恐將形成「政府承擔風險、保險公司坐享保費」的不對稱現象，讓長年繳納保費的保戶成為最大受害者。

立委廖偉翔1日表示，日前行政院長卓榮泰已承諾責成金管會於一個月內研議處理，主管機關應儘速提出具體方案，避免保戶權益持續受損。

廖偉翔指出，針對早期手術給付項目未涵蓋門診手術之保險商品，金管會回覆表示，若原本須住院的手術，因醫療技術進步而改以門診方式進行，應視為醫療型態轉變，保險公司理賠時應回歸個案事實，並採協議或從寬認定處理。

他批評，金管會並未建立一致性的理賠標準，也未要求各家保險公司比照辦理，未來恐怕出現相同疾病、相同治療方式，甚至相同保單條款，卻因不同保險公司而有截然不同的理賠結果，讓保戶只能透過申訴甚至訴訟爭取權益，嚴重損害民眾對保險制度的信賴。

廖偉翔表示，政府近年投入大量健保資源推動在宅急症照護與醫療轉型，原本應由商業保險分擔的部分醫療風險，實際上已逐漸轉由國家與全民健保承擔；但保險公司卻因保戶未實際住院而無須履行理賠責任，理賠率下降、經營風險降低，卻沒有因此降低保費，或回饋長年投保的舊保戶。

他質疑，風險降低了，保險公司卻沒有降低保戶負擔，政府承擔了風險，保險公司卻照收保費，這對消費者公平嗎？

廖偉翔強調，金管會在回覆中大篇幅強調保險公司的精算基礎、財務平衡及經營衝擊，卻忽略已繳納保費二、三十年的保戶權益。他更呼籲，政府推動醫療改革與公衛政策，不能讓人民保障反而倒退，更不能讓保險公司成為最大受益者。

他呼籲，金管會應立即檢討現行理賠認定原則，建立一日手術及在宅醫療一致性的給付規範，要求保險公司合理反映醫療模式變遷，保障既有保戶權益，避免長年繳費的民眾因醫療進步而失去原有保障。

立委 廖偉翔 卓榮泰

延伸閱讀

醫療進步、舊保單還算數？金管會彭金隆首定調：兩大理賠原則

一日手術如何賠？ 金管會：符合3要件可理賠住院項目

一日手術符合條件 可理賠

一日手術能否獲理賠？保險局釋疑 要同時符合三要件

相關新聞

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也頗及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

ETF 00911本次配息大增2.5元至3.5元 年化配息率10.2%

兆豐投信發布最新配息公告，兆豐洲際半導體ETF（00911）預估每單位配發3.5元，叫上一期大幅增加2.5元。以1日收盤價68.40元計算，半年配息率有5.11%，年化配息率有10.23%。除息交易日定於7月16日，想要參與本次除息行情的投資人，最後買進日為7月15日，並於8月4日配發股利，投資人可視自身配置進行預先規劃。

國泰案燒出制度破口！金管會要全面清查投信業、三路補破網

國泰投信案延燒，金管會主委彭金隆1日重話定調，國泰治理、內控確實失靈，但否認金管會監理擺爛。面對外界質疑「門神說」，他強調「金管會只有監理官，沒有老長官」，並將從同業清查、兼職檢討、建立多重查核機制三路補破網。

中信銀個金執行長楊淑惠：亞資中心要留住的不只是資產 更是決策

亞洲資產管理中心推動至今滿一年，中國信託銀行個人金融事業執行長楊淑惠1日表示，亞洲資產管理中心不只是金融政策，更是台灣如何把資產、人才、決策及未來一起留在台灣的重要工程。她強調，台灣真正要留下的不只是資產，更是決策，連結的不只是資金，而是家族與企業的未來。

大華 ETF 00918經理人：聚焦八大族群避免震盪追高

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股短線漲幅過大後，波動加劇可預期，尤其美國 6 月非農就業數據即將公布，可能成為觀察變數。但中長線來看，AI 應用需求持續擴張，台積電ADR創新高，顯示半導體與相關供應鏈仍是推動台股的核心力量。操作建議上，投資人宜在均線支撐位置再行布局，避免追高，並聚焦於半導體設備與廠務、載板、被動元件、成熟製程、功率半導體、PMIC、先進封裝、矽晶圓等族群。

兆豐投信董事長由張傳章暫代 總經理由陳文雄擔任代理總經理

兆豐金控（2886）1日公告，由金控總經理張傳章代行董事長職務。此外，原兆豐投信副總經理陳文雄，將代理總經理一職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。