快訊

外國人被農民「持刀逼吃芒果」！藍色小貨車雨中追人 台式熱情神展開

吃醫師開的藥出事？北市刑警走路搖晃遭攔 唾液毒品快篩陽性被送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

群益證ESG成果獲肯定 連續16度入選「臺灣永續指數」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）2026年以來致力於碳管理、永續金融、社會共融及深化董事會治理等面向推進具體行動，並強化面對氣候與市場變動的營運韌性有成，連續16度入選「臺灣永續指數」成分股肯定。

臺灣永續指數由臺灣指數公司與富時國際有限公司共同編製，依循國際ESG評鑑架構，綜合企業永續及財務表現篩選臺灣上市公司。

在環境面，群益金鼎證券今年啟動內部碳定價專案，透過實務工作坊研擬制度、推動機制及配套措施，逐步將碳排放轉化為可衡量、可管理的營運成本與決策指標。

設定2030年能源消耗量較2023年基準年降低10%的目標；截至2025年，能源消耗量已較基準年降低4.54%，溫室氣體排放量降低11.3%。群益證持續執行為期三年的綠電採購計畫，預計採購109.2萬度綠電，以能源管理、環境管理及碳定價三軌並進，加速淨零轉型。

在社會面，群益證今年榮獲聯經「人文企業獎－社會關懷卓越獎」，成為全臺首家獲此殊榮的證券商。長期以來推動「群益愛閱讀」及「群起獻愛心，攜手做公益」，其中閱讀認養計畫深耕13年，累計投入逾千萬元，遍及13個縣市、16所偏鄉小學，受惠逾5,000人次。

捐血活動則連續辦理19年，累計募集逾2.4萬袋熱血，並將金融防詐宣導融入公益行動。連兩年舉辦的「群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑」活動，也透過循環經濟、打擊詐騙、生物多樣性、社會企業及公益義賣等活動，將永續理念延伸至員工、家庭及客戶。

在公司治理面，群益證今年舉辦「2026年永續金融暨淨零轉型論壇」，以「市場、科技與自然資本的關鍵整合」為主軸，邀集產官學專家、上市櫃公司、高資產客戶及供應商共同交流，聚焦溫室氣體盤查、內部碳定價、綠色採購、自然資本及AI科技等議題，協助企業掌握永續政策及轉型趨勢。

此外，亦持續推動責任投資與盡職治理，透過企業議合及實地交流，將永續風險與機會納入投資研究及決策，發揮金融業引導資金支持永續發展的影響力。

為深化董事會永續治理，群益證特別選在世界環境日，由董事、獨立董事、經營團隊及永續辦公室共同參與永續轉型與循環經濟標竿參訪，實地走訪台泥DAKA園區等場域，汲取低碳轉型、資源循環、生態保育及地方共榮經驗，強化由上而下的治理支持與跨域學習，並作為未來推動永續金融及企業議合的重要參考。

展望未來，群益證將持續完善內部碳定價與氣候治理制度，深化永續金融、責任投資、防詐教育及普惠服務，並透過產官學交流、企業議合及跨界合作，發揮金融影響力，攜手客戶、企業與社會推進淨零轉型，共創長期永續價值。

群益 公益

延伸閱讀

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 打造亞洲永續金融關鍵平台

2026國泰永續金融暨氣候變遷論壇登場 李長庚：獲利與永續可兼顧

專業與公益雙迎捷報 大華銀投信旗下ETF規模創高峰

泓德能源推動永續共好行動專案 深化地方公益與社區共榮

相關新聞

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也頗及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

大華 ETF 00918經理人：聚焦八大族群避免震盪追高

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股短線漲幅過大後，波動加劇可預期，尤其美國 6 月非農就業數據即將公布，可能成為觀察變數。但中長線來看，AI 應用需求持續擴張，台積電ADR創新高，顯示半導體與相關供應鏈仍是推動台股的核心力量。操作建議上，投資人宜在均線支撐位置再行布局，避免追高，並聚焦於半導體設備與廠務、載板、被動元件、成熟製程、功率半導體、PMIC、先進封裝、矽晶圓等族群。

兆豐投信董事長由張傳章暫代 總經理由陳文雄擔任代理總經理

兆豐金控（2886）1日公告，由金控總經理張傳章代行董事長職務。此外，原兆豐投信副總經理陳文雄，將代理總經理一職。

金管會彭金隆拆解亞資中心三感：有感、趕快、勇敢

亞洲資產管理中心「兩年有感」的「感」，不只是一種感覺。金管會主委彭金隆1日表示，推動亞資中心過程中，他體會到三個不同層次的「感」：讓市場有感覺、對的事要趕快做，以及台灣金融市場要勇敢挑戰國際。

彭金隆推亞資中心兩年最有感：金管會變了、市場動了

亞洲資產管理中心推動近兩年，金管會主委彭金隆最有感的兩件事，是金管會監理思維變了、市場活力也動了。他以「剎車與油門」比喻金融監理，強調金管會要「敢放也敢踩」，市場才能往前走。

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 打造亞洲永續金融關鍵平台

國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今天盛大舉辦。催生國泰氣變論壇誕生的美國前副總統高爾( Al Gore）與金管會主委彭金隆等重磅貴賓，皆特別錄製影片祝賀。本屆論壇更齊聚經濟部政務次長何晉滄、證交所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright、東京大學農業暨生命科學研究所教授香坂玲（Ryo Kohsaka）及國際氣候組織（Climate Group）能源總監 Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。