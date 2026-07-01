北富銀企業ESG調查：逾半數未展開永續行動、人力議題關注度增17倍

為協助企業推動永續轉型，台北富邦銀行1日於高雄舉辦「中小企業淨零碳排實踐工作坊」，邀集產業、政府及學界專家，分享永續轉型策略及工具應用。與此同時，北富銀公布「2026企業ESG調查」結果。儘管國際淨零趨勢與監管壓力持續升溫，但在台灣仍有52%的企業尚未落實永續行動；此外，歐盟及台灣近年積極推動「企業人權盡職調查」，加上台灣大缺工趨勢加劇，今年有超過四分之一企業關注「勞資關係與員工權益」，較去年大幅成長，顯示在人力供需失衡情況下，留才議題已成為企業永續轉型中不可忽視的面向。

為掌握企業在ESG推動上的需求和挑戰，以提供更適切的金融服務與永續轉型支持，北富銀自2022年起，每年定期辦理企業ESG調查。今年共有1,702家企業參與調查，調查結果顯示，在評估與執行永續發展的過程中，企業關注的重心仍以「國內外法規與政策趨勢」（62%）為首，「淨零轉型」及「能源管理」則並列第二（各32%），「勞資關係與員工權益」（25%）則排名第三，反映多數企業在推進永續發展時，主要仍優先對標遵循監管要求。

在尚未啟動永續計畫之受訪企業中，中小型企業約占七成，反映其更需要外部資源與輔導機制的支持，而從產業別觀察，則以批發及零售業（35%）、製造業（26%）及服務業（12%）為主。北富銀進一步分析，批發零售及部分服務業受限於營業規模與資源配置，多以法規遵循為優先，對永續議題的導入較為保守審慎，致整體推動進程相對緩慢。相較之下，大型製造業受供應鏈減碳壓力及國際客戶要求影響，對淨零排放、再生能源與相關政策的關注度較高，並投入較多資源，推動成熟度相對領先。此一差異亦凸顯中小型企業在邁向永續轉型時的困境，急需政策、資金以及技術等各方面更強有力的支持。

北富銀法人金融總處總處長莊慧玫表示，歐盟2024年通過《企業永續盡職調查義務指令（CSDDD）》，並要求會員國2029年7月前施行，這是歐盟首次將「聯合國工商企業與人權指導原則」（UNGPs）納入其法律體系，強制要求大型企業於其營運活動中應尊重環境與人權；台灣也立即跟上國際趨勢，經濟部刻正參考CSDDD研擬「臺灣企業供應鏈尊重人權方案」，規劃首波適用年營業額500億元以上的上市櫃製造業，這些舉措均顯示「人權」未來很可能成為供應鏈的新風險。呼應國內外法規發展趨勢，本次北富銀調查首度納入移工相關題組，希望在人力結構與用工規畫上為企業提供更多參考資訊。

調查結果顯示，受訪企業中已有28%聘僱或規劃擴大聘僱移工，其中近八成集中於製造業。隨著企業對移工依賴度提升，相關管理挑戰亦同步浮現，企業最關注的移工議題包括招募（50%）、留任機制（40%）及員額擴增（25%）等。進一步觀察，近半數企業期待透過同業經驗交流，吸取經驗並優化管理流程，另有約四成企業希望強化移工金融安全相關知能，反映移工族群因語言與金融制度理解差異所衍生之潛在金融風險，已逐步延伸至企業人力穩定性與風險控管層面。

回顧影響企業投入資源落實永續作為的主因，包括國內外法規與政策變動快速、永續議題範疇廣泛導致理解與規劃不易、以及國際經濟情勢增加財務不確定性，金融機構透過發揮核心職能，可在企業永續轉型過程提供關鍵支持。有鑑於此，北富銀持續推動永續輔導措施，自2024年起固定舉辦「中小企業淨零碳排實踐工作坊」，截至今年已累計進行7場、吸引逾350家企業、近500人次參與，協助企業釐清可行之減碳轉型路徑，並舉辦永續主題講座，邀請內部主管同仁及企業客戶共同參與以促進利害關係人掌握永續趨勢等，多元協助企業客戶提升對ESG政策變動之因應能力。

同時，為提升在台移工的金融安全與服務可近性，北富銀自2024年起與非營利組織 One-Forty 合作，推出印尼、越南、菲律賓及泰國四國語言的《防詐精選指引》與《銀行常用服務使用指南》。除提供多語化金融教材外，亦透過印尼／中文雙語理財桌遊、學習影片及桌遊體驗工作坊等，加強與移工之互動溝通，使金融知識更貼近其日常生活情境。在推動過程中，北富銀並將相關資源整合為「金融安全工具包」，提供企業客戶運用，協助其於移工管理過程中同步強化財務安全。此外，亦透過參與企業客戶之家庭日等場域，與移工面對面分享常見詐騙手法，強化其防詐意識，積極而領先的作為協助客戶降低因移工財務狀況不佳、遭受詐騙造成的人力資源管理風險。

北富銀表示，上述措施著重於提升金融服務之理解與應用，強化移工族群之風險辨識能力，並延伸支持企業於人力管理及風險控管之需求。未來將持續透過多元管道推動金融知識普及，並依客戶實際需求，提供永續連結貸款、綠色融資等金融商品，結合產品與服務資源，支援客戶在日常營運及永續轉型過程中的相關需求。