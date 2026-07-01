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臺銀深耕AI人才培育有成 董座凌忠嫄盼運用AI提升服務品質

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
臺灣銀行凌董事長忠嫄(右五)於「臺灣銀行AI人才進階訓練成果發表會」與貴賓合影。圖／臺灣銀行提供
臺灣銀行凌董事長忠嫄(右五)於「臺灣銀行AI人才進階訓練成果發表會」與貴賓合影。圖／臺灣銀行提供

臺灣銀行深耕AI人才培育有成，歷時兩年推動雙階段系統化AI人才培訓計畫，已成功培育28位具備AI專案規劃能力之AI應用人才，以及15位具備程式開發及模型建構能力之AI進階人才。

為展現培訓成果，臺灣銀行於6月16日舉辦AI人才進階訓練成果發表會，由董事長凌忠嫄親自頒發結訓證書及獎狀，並邀請AI專家杜奕瑾以「AI在金融業的最新應用趨勢」為題進行專題演講，共同見證本行AI人才培育的重要里程碑。

面對人工智慧技術快速發展，臺灣銀行於2025年啟動雙階段AI人才培訓計畫，透過循序漸進的培訓機制，培養同仁兼具AI素養及AI應用能力。第一階段「AI人才培訓課程」遴選來自總行24個單位的菁英參加培訓，透過30小時課程建立人工智慧專業知識，並結合AI工具實作，培養跨域整合能力。

為進一步提升學員實作能力，本行於2026年3月啟動第二階段「AI人才進階訓練」，遴選15位具學習潛力的同仁，接受51小時的進階訓練。課程採實作導向教學模式，學員需自己動手撰寫程式、處理資料、建構模型，並完成主題實作報告，以培養同仁運用資料科學方法解決業務問題的能力。

成果發表會中，凌忠嫄勉勵同仁持續精進專業能力，並積極運用AI提升服務品質。現場亦由學員分享AI創新應用提案，展現同仁將業務知識結合AI應用的學習成效及創新能量。

臺灣銀行未來將持續深化AI人才培育，逐步建構完整的AI人才發展體系，厚植組織創新能量，打造兼具金融專業與AI能力的跨域人才，持續提升智慧金融服務競爭力。

臺銀 臺灣銀行 杜奕瑾

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