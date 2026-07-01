新光人壽Go健康GoFit攜手台新銀行打造「健康＋點數」雙軸生態圈

台灣已正式步入「超高齡社會」，健康老化的預防醫學與個人化健康管理已成為全民剛性需求。面對人口結構轉型，台新新光金控（2887）子公司新光人壽近年積極跨界經營健康生態圈，透過外溢保單與數位工具引導保戶自主健康管理。今年更攜手台新銀行Richart Life，於7月1日推出「Go健康GoFit」計畫，結合Richart Life App超過350萬數位客戶基礎與點數生態圈優勢，打造「健康＋點數」雙軸生態圈，以全方位健康顧問角色陪伴客戶迎向長久好生活。

「Go健康GoFit」不僅是一項數位活動，更是以客戶為核心設計的長期健康承諾。在專業健康顧問的關懷下，協助客戶從「喚醒健康意識」、「培養健康習慣」、「進階健康管理」到「轉嫁罹病風險」，建構完整健康防護網，讓健康管理真正融入日常生活。

為鼓勵客戶將健康融入日常，活動期間只要在Richart Life App「Go健康」專區領取健康券並參與任務，包含閱讀健康文章、搭配穿戴裝置上傳步數、完成健康快拍等，達成目標即可獲得台新點數獎勵。以「健康快拍」為例，只需透過手機鏡頭「掃臉1分鐘」就可獲得健康狀態分析結果，並獲得台新Point 5點，用科技輕鬆開啟健康生活的第一步。此外，參與任務的新壽網路會員還能額外獲得1點，並有機會抽中Apple Watch。

看好Richart Life App擁有龐大的數位客戶，新光人壽將與台新銀行發揮整合綜效，如新壽網路會員若持有台新銀行Richart信用卡並完成指定任務，還可享有高達1%至3%的額外刷卡金回饋，讓健康行為不僅有助提升生活品質，更能轉化為實質獎勵。同時，客戶也可透過新壽量身打造的保障方案，有效轉嫁罹病後可能面臨的醫療與財務風險，期盼透過Richart Life龐大的數位客群與點數生態圈，將健康管理從保險服務延伸至日常生活場景，讓「健康行為」直接轉化為實質回饋，讓「Go健康GoFit」深入民眾日常，陪伴客戶活得久更要活得好。

新光人壽將以「Go健康GoFit」為基石，持續深化健康生態圈布局，進一步整合人壽與銀行資源，以科技管理健康、用健康兌換點數，同時預計推出針對健康相關大數據給予外溢保費折減的「全方位外溢型保單」，規劃內含基因檢測等加值服務，讓健康顧問成為客戶最堅實的後盾。面對高齡化與數位化浪潮，新光人壽也將持續推動商品創新與數位轉型，致力於提供客戶全方位的風險保障與健康管理服務，成為台灣超高齡社會中最具溫度的健康守護者。