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台新銀行推出「E 企貸2.0」 全台首創獨資合夥「免憑證」手機一鍵申貸

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新銀行持續深化數位金融服務，繼2021年推出「E企貸」線上中小微企業貸款服務後，今年再升級推出「E企貸2.0」。過去，企業線上申貸需要憑藉工商憑證，台新銀行此次率先推出專為獨資及合夥型態企業量身打造「免工商憑證」的全新數位申辦流程，成為全臺首創提供此項服務的金融機構。企業負責人僅需透過手機，即可隨時隨地完成申貸申請與身分驗證，進一步提升中小微企業融資便利性與可近性。

根據經濟部商業發展署最新統計，全臺獨資企業登記家數約95萬家、合夥企業約4.7萬家，合計近百萬家。這些百萬家遍布各行各業的行號，是支撐臺灣經濟發展的重要基礎。台新銀行觀察，過去企業線上申貸流程多仰賴工商憑證，對獨資與合夥企業主而言，除須持有有效憑證外，往往還需搭配讀卡機及符合規格的電腦設備，申辦門檻相對較高，也可能影響數位金融服務的使用意願。

台新銀行表示，原有「E企貸」可透過工商憑證完成線上申請，為中小微企業貸款數位化的重要一步，此次升級推出的「E企貸2.0」，則進一步導入全新雙軌驗身機制，讓獨資及合夥企業負責人可直接透過手機完成線上申請與驗身流程，不再受限於特定設備、地點與時間，申辦流程更加便利。

此次，新服務上線讓獨資及合夥企業正式告別「插卡時代」，若負責人為台新銀行既有客戶，還可透過線上授權方式，由銀行直接查詢企業營業及財稅資料，串連為「一站式」數位評估流程，有助更快速掌握貸款額度與申貸條件。對於需兼顧營運、行政與財務安排的中小微企業主而言，無論身處辦公室、店面或家中，都能更彈性地完成申貸作業，提升資金調度效率。從「E企貸」到「E企貸2.0」的進化，反映出台新銀行持續回應中小微企業主在融資流程上的實際需求。

展望未來，台新銀行將持續優化數位申辦流程，並整合更多元、跨界的金融服務功能，致力讓企業主無論身處臺灣哪個角落，從資金規劃、申辦到撥款，都能享有更即時、便利的數位金融體驗，共同為臺灣經濟的發展貢獻力量。

金融機構 台新銀行

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