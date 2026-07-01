做永續不必犧牲獲利 國泰人壽、國泰世華銀展現永續金融碩果

國泰金控（2882）總經理李長庚1日於論壇強調獲利與永續可以兼顧，而國泰金控旗下核心子公司也確實展現永續金融戰果豐碩。國泰人壽自2022年推動綠色租賃2.0，累計至2025年底，已轉供給房客高達6,000萬度綠電，並為公司帶來顯著的租金收益；國泰世華銀行去年底則已提前完成原訂2030年永續授信千億元目標，下一階段將瞄準2035年前，永續融資達2,000億元。

身為全台持有最多商辦的「綠房東」，國壽自2022年推動綠色租賃2.0，國壽總經理林昭廷指出，2022年至2025年底已轉供給房客高達6,000萬度綠電，光是去年就有2,500萬度，此服務成功建立永續與獲利並行的模式，為公司帶來顯著的租金收益。

林昭廷指出，為響應金管會綠色金融政策，截至2025年底，國壽整體綠色投資金額將近2,425億元，其中有價證券投資近1,400億元，包含綠色債券約500多億元；再生能源方面，光電與離岸風電投資近300億元；投資綠色不動產及放款約1,000億元。國壽設定具體低碳投資目標，預計在2035年總規模將成長至2,855億元，未來更將持續擴大離岸風電投入。

在投資配置低碳轉型企業的同時，國壽亦擴大撤煤承諾。林昭廷表示，去年已將煤炭相關產業的營收門檻從三成降至兩成，預計2030年針對經濟合作暨發展組織（OECD）國家的企業降至5%；進一步在2040年針對所有國家的企業門檻降為5%，並在2040年底全面退出營收超過5%來自煤炭相關產業的股票投資，發揮長期投資人的實質影響力。

國泰世華銀行在綠色能源與低碳經濟領域同樣繳出亮眼成績。國泰世華銀行總經理鄧崇儀表示，國泰世華銀原訂2030年永續授信餘額突破千億元的目標，已於2025年底提前五年達成。接下來，銀行已重新設定新目標，期盼在2035年以前，綠色與永續融資規模能進一步翻倍達到2,000億元。

在零碳營運方面，2025年國泰世華銀行國內營業據點的再生能源使用率已達到53%（超越RE50年度目標），太陽能據點增至14處。為深化內部永續文化，國泰世華銀行於2025年針對全台各單位使用「非再生能源」之用電量收取基本碳費，共計收取近4,000萬元費用，藉此將碳排成本反映於單位損益，導引據點節能減碳，並加速能源轉型。

展望下一個十年，國泰金控雙引擎將引進國際指標。國泰人壽將朝2030年全台據點100%使用再生能源目標邁進，成為台灣首家倡議全時無碳電力（24/7 CFE）的金融機構；國泰世華銀行則以「Cathay One」為核心平台，結合ESG風險管理與實質資金引導，協助投融資客戶從碳盤查到轉型落地。