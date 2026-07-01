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證交所攜KPMG安侯建業、元大證券及新加坡創業行動社群赴星辦交流會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所業務委員胡則華(右四)、KPMG、元大證券、ACE.SG、SMU及臺灣企業代表參與新加坡「Ignite Innovation： Taiwan x Singapore Connect」交流會，駐新加坡代表處吳文齡公使(左三)亦蒞臨致詞。圖／臺灣證券交易所提供
臺灣證券交易所業務委員胡則華(右四)、KPMG、元大證券、ACE.SG、SMU及臺灣企業代表參與新加坡「Ignite Innovation： Taiwan x Singapore Connect」交流會，駐新加坡代表處吳文齡公使(左三)亦蒞臨致詞。圖／臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所為持續推動東南亞創新資本平台計畫，並為吸引海外優質企業來臺上市及深化與當地新創生態圈的連結，證交所攜手KPMG 安侯建業、元大證券新加坡創業行動社群(ACE.SG），6月30日在新加坡管理大學盛大舉辦「Ignite Innovation: Taiwan x Singapore Connect」全日交流盛會。

這次活動榮幸邀請到駐新加坡臺北代表處公使吳文齡蒞臨致詞，分享台灣與新加坡經濟與政策發展最新動態。證交所業務委員胡則華致詞時表示：「當創新企業走向海外，尋求新市場、合適夥伴與成長資金是首要任務。新加坡具備頂尖全球競爭力及東南亞網絡，能賦予創新企業全球廣度；而台灣憑藉深厚科技製造實力與強大資本市場動能，為企業提供規模擴張的堅實後盾。雙方優勢高度互補，結合『規模加廣度』的綜效，將能協助企業從區域市場邁向全球成長。」

上午場由證交所說明台灣資本市場如何賦能企業成長，並邀請德鑫半導體聯盟—意德士科技董事長闕聖哲與元大證券團隊，分別從「半導體聯盟出海」的產業實務及「IPO市場優勢」的資本視角進行剖析。壓軸焦點座談以「From Regional to Global: Scaling with Taiwan and Singapore Partnerships and Capital」為主題，邀請臺星雙邊代表共同對話，期盼結合新加坡的區域發展動能與台灣的資本優勢，協助兩地企業加速技術創新與國際布局。

下午場次特別規劃深度交流活動，以促成實質產業鏈結及提升臺灣創新板（tib-創）的國際能見度。會中邀請聯友金屬、錼創科技、聚賢研發及雲象科技等四家指標企業進行簡報，向國際投資機構與當地新創圈展示業務布局與競爭優勢。透過面對面的深度交流，不僅有效拉近企業與投資人的距離，更為創新板企業拓展東南亞業務媒合與實質引資之管道。此外，亦安排六家新加坡新創團隊進行Demo，並舉辦與台灣上市企業的交流活動，搭建跨國合作平台。

臺灣創新板(tib-創)為集中交易市場上市公司，其國際股票識別代碼與一般上市公司相同（均為股票代碼.tw），而此資格使其更易獲得法人青睞，已有創新板公司納入國際知名之MSCI全球小型指數投資範圍中，更有多檔納入璞玉指數。證交所透過這次新加坡活動，協助創新板公司擴大其國際能見度。這次活動成功吸引來自大東南亞地區、具IPO潛力的創新企業與投資機構代表逾150人次共襄盛舉。除舉辦交流會外，證交所亦於這次推動行程中，實地拜訪多家創新企業，積極發掘潛力外國企業來台上市。證交所期盼透過結合台灣完整的AI與半導體產業鏈優勢，積極向國際推廣臺灣創新板(tib-創)，進而打造東南亞創新企業進入資本市場的最佳首選平台。

展望未來，證交所將透過中介機構與創新生態圈等網絡，持續深化與東南亞地區的連結，並由專責團隊提供海外企業專業且完善的上市服務，積極發掘潛力外國企業來臺上市，加速匯聚創新企業上市聚落。

元大證券 證交所 新加坡

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