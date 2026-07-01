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元大銀行松江分行喬遷開幕 打造城市財富核心引擎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行松江分行喬遷開幕，結合銀行與證券資源優勢，打造一站式金融服務平台，持續深耕松江南京金融商圈，提供客戶更完整的金融服務體驗。元大銀行／提供
元大銀行松江分行喬遷開幕，結合銀行與證券資源優勢，打造一站式金融服務平台，持續深耕松江南京金融商圈，提供客戶更完整的金融服務體驗。元大銀行／提供

元大銀行松江分行正式喬遷至台北市中山區松江路96號（元大人壽銀星大樓），以嶄新的服務空間及更完善的設施，提供客戶舒適便利的金融服務環境。新據點仍座落於松江南京商圈核心地帶，鄰近眾多企業總部、商辦大樓及金融機構，商務活動熱絡，可望進一步提升服務量能，滿足區域客戶多元化的金融需求。

松江分行新址除優化營業空間與服務動線外，亦結合元大銀行於財富管理、退休規劃、資產傳承及數位金融等領域的專業優勢，提供存放款、投資理財、保險規劃及財富管理等全方位金融服務。鄰近設有元大證券松江分公司，透過銀行與證券資源整合，提供客戶更完整的金融服務體驗。近年隨著退休準備、資產傳承及財務規劃需求日益提升，金融服務已不再侷限於商品銷售，而是著重於陪伴客戶完成各階段人生規劃。未來元大銀行將持續結合專業團隊、數位工具與實體據點服務，提供更貼近客戶需求的金融服務。

為慶祝松江分行喬遷開幕，元大銀行特別規劃「元氣松江－啟動城市財富核心引擎」系列活動，自6月起推出六大主題、12場講座，內容涵蓋退休規劃、傳承稅務、不動產配置、健康養生及生活美學等議題，並希望透過多元交流形式，讓客戶在理財規劃之餘，也能探索豐富而有質感的生活樣貌。

松江分行這次喬遷，不僅是服務據點的升級，更是持續深耕松江南京商圈的重要一步。未來將以在地經營為基礎，結合銀行與集團資源優勢，提供更完整、更具溫度的金融服務，陪伴客戶穩健累積財富，實現人生各階段的財富目標。

元大 銀行 元大人壽

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