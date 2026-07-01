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基富通線上開戶買基金 26家銀行核印線上搞定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基富通透過集保、財金公司、票交所系統，串連26家銀行網銀功能，線上核印快速綁定扣款帳戶。圖／基富通證券提供
基富通透過集保、財金公司、票交所系統，串連26家銀行網銀功能，線上核印快速綁定扣款帳戶。圖／基富通證券提供

民眾線上買基金越來越便利。國內基金交易平台－基富通證券透過台灣集中保管結算所、財金資訊公司與台灣票據交換所的系統機制，串連26家銀行，投資人透過這些主要金融機構的網路銀行功能，即可線上完成扣款帳戶核印，加快開戶作業速度，大幅節省傳統紙本文件往返動輒2-4周以上的問題。

投資人過去在線上開立基金帳戶時，最常卡在「約定扣款帳戶」的核印程序。傳統紙本核印不僅需要投資人親自填寫實體表單、蓋上原留印鑑，隨後還需經歷郵寄往返、銀行人工核對印鑑等繁瑣流程。一旦印鑑不符或模糊，便會遭到退件，整體流程往往拖延2周甚至1個月以上。

為了解決此痛點，基富通積極深化金融科技應用，平台成立初期藉由集保、財金資訊公司整合13家銀行的網銀核印功能。2026年7月，再透過集保與票交所的系統機制，新增納入13家銀行，合計已成功串連26家銀行。

基富通表示，平台目前合作的銀行包括台灣銀行、華南銀行、第一銀行、兆豐銀行、土地銀行、合作金庫、彰化銀行、高雄銀行、台灣企銀等公股行庫，以及台北富邦、中國信託、玉山銀行、國泰世華、台新銀行、永豐銀行、元大銀行、凱基銀行、樂天國際銀行、將來銀行等民營和新興數位銀行。

投資人於基富通官網或App開戶時，只要選擇綁定這26家銀行其中一家，系統將跳轉至該銀行的網銀認證介面，直接於線上完成身分驗證與扣款帳戶核印作業，達到「零紙本、全數位」的流暢體驗。

基富通董事長林丙輝表示，這次結合各大金融機構資源，擴大線上開戶的最後一哩路，期望未來有更多銀行機構加入，共同推動數位金融轉型，建構更友善、無縫的線上理財生態圈，讓全台灣的投資人都能享受安全、便利且低成本的基金理財服務。

基金 台灣銀行 玉山銀行

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