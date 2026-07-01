第一金ETF 00981B月配息公告 7月20日前買進持有參與配息

5月美國CPI及PCE雙雙飆逾4%，核心PCE上升至3.4%，第一金投信觀察，現階段通膨具黏性、持續高利率環境，高殖利率、低存續期特性的非投資等級券債券，具備較佳收益機會，以降低資產組合波動度。第一金優選非投債ETF（00981B）月配息公告，投資人宜把握7月20日前買進且持有，享有第一金優選非投債ETF本次月配息，配息發放日訂於8月12日。

儘管美伊關係仍然霧裡看花，不過，近一個月油價已由高檔大幅回落，第一金優選非投債ETF經理人王心妤指出，核心通膨僅溫和攀升且月增速放緩，現階段勞動市場均衡，薪資增速放緩，房產市場仍呈現低迷，租金增速緩和抑制通膨壓力，研判高油價對通膨衝擊的高峰已過，儘管各界對於聯準會升息預期攀升，然考量薪資與租金價格持穩，加上秋季即將到來的美國期中選舉，推升聯準會升息門檻，預料今年底前聯準會升息機率低。

今年以來國內外股票市場持續攀高，市場對於AI發展與股價是否出現泡沫化時有疑慮出現，也使得股票資產波動度加大，王心妤建議，投資人不妨將股市已實現獲利，轉為固定收益資產配置，例如增加高債息產品，提升投組穩定度，降低市場波動度帶來的不確定性干擾。

第一金優選非投債ETF 除息日為7月21日，投資人宜把握7月20日前買進且持有，享7月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。