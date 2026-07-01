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股匯不同調 新台幣隨亞幣走弱終止連2升

中央社／ 台北1日電

台股今天走勢強勁，成功收復47000點大關，外資也終止連6賣，不過新台幣匯率未能同步走揚，由於外資仍有匯出，加上亞幣普遍走弱，新台幣兌美元收盤收在31.874元，貶值3.7分，台北及元太外匯市場總成交金額25.73億美元。

台積電法說行情提前啟動，率領台股今天早盤漲逾千點，隨後漲幅收斂震盪，全場大致維持47000點關卡附近攻防。尾盤台積電股價拉升，收在全日最高點新台幣2505元，帶動集中市場指數終場上漲893.08點，收47018.99點，站上47000點。

外資也未再大砍台股，前幾天賣超金額已明顯收斂，今天轉為買超323億元，終止連6賣。

台股傳出正面訊號，但股匯走勢不同調。新台幣兌美元今天以31.81元開盤，早盤走勢震盪，近中午外資加大匯出力道，大額油款買盤也進場，匯價升轉貶，且跌幅持續擴大，盤中最低觸及31.9元。

外匯交易員直言，出口商拋匯需求告一段落，今天明顯縮手，且時序進入股利發放旺季，外資領取股利後匯出，形成新台幣貶值壓力，外在環境則面臨美元續強、亞幣普遍走弱，導致新台幣收貶。

央行統計今天主要亞幣變動，美元指數小升0.01%，亞幣士氣低迷，新台幣、人民幣、韓元均貶值0.12%，日圓貶勢較重，下挫0.25%。

台幣匯率 台股 美元指數

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