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貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型基金7月15日開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares安碩世界股票ETF(009826)及貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B）小檔案。圖／貝萊德提供
貝萊德iShares安碩世界股票ETF(009826)及貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B）小檔案。圖／貝萊德提供

全球最大ETF品牌貝萊德iShares再推新作，首度以ETF傘型基金形式推出貝萊德iShares安碩世界股債配置ETF傘型證券投資信託基金，預計於7月15日至7月21日展開募集。投資人將可透過「一檔股、一檔債」，一步完成全球股債核心配置，以更輕鬆、簡單的方式打造真正均衡分散的「核心資產組合」，從容應對劇烈多變的市場環境。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）追蹤標普 TIP 世界股票指數，投資範圍涵蓋近40個國家、上千檔股票，囊括全球大型、中型與小型企業，提供跨區域、跨產業的全球股票配置機會，協助投資人輕鬆參與全球企業成長與市場輪動機會。

貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B）追蹤ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數，主要投資成熟市場長天期A級美元公司債，以高評等＋長天期雙重定位，兼顧信用品質與收益潛力。在市場波動升高時，發揮分散配置、提升投資組合的防禦功能。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「貝萊德始終以投資人需求為優先，致力為投資人尋求長期的財富增長。近年投資人同時面對利率轉折、產業輪動、與資產價格波動等多重挑戰，分散配置的重要性顯著提升。此次推出的兩檔ETF，是貝萊德針對台灣投資人核心配置需求所打造的解決方案，協助投資人以更容易的方式建立長期投資組合。我們也將持續引進更多元的投資產品，支持台灣資本市場朝深度化、國際化方向邁進。」

009826、00991B基金經理人楊貽甯表示：「2026下半年全球投資機會呈現更分散、更多元的格局，不同市場、產業與資產類別之間的表現輪動更加明顯，單押單一資產的風險也隨之提升。」

楊貽甯續說：「009826聚焦全球股票核心配置，00991B鎖定長天期投資等級債息收，兩檔ETF一攻一守、各司其職。在不確定性升高的市場環境下，股債搭配有助於投資人同時兼顧成長、收益與風險管理，打造更具韌性的長期投資組合。」

009826、00991B皆以新台幣計價，並符合台灣市場交易與稅務制度，對台灣投資人而言更貼近在地投資習慣，免去自行換匯與跨境交易的繁瑣。

作為全球最大ETF品牌 iShares 旗下產品，009826 與 00991B 承襲iShares 近 30 年在指數化投資及 ETF 領域的專業經驗。iShares致力提供多元且專業的 ETF 投資工具，讓投資人能以透明、低成本且具流動性的方式參與全球市場。全球每3.5元的ETF中，即有1元是由iShares管理。iShares已於全球超過 25個市場發行逾1,700 檔 ETF，管理資產規模超過 6.2 兆美元，產品涵蓋股票、債券及多元策略，協助投資人因應不同市場環境，打造更具分散效果與彈性的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

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