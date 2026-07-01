集保結算所展現台灣數位創新成果 攜手亞太共探投資人服務新趨勢

第26屆亞太地區集保組織中階幹部研討會（ACG Cross Training Seminar, CTS）6月23日至26日在泰國曼谷舉行，吸引來自亞太地區近30家集保機構、約110位代表齊聚交流，共同探討資本市場數位轉型與投資人服務發展趨勢。臺灣集中保管結算所這次以ACG投資人服務工作小組（Investor Services Task Force, ISTF）召集人身分，主辦「從交易後基礎設施到投資人導向數位服務：集保機構角色的演進(From Post-Trade Infrastructure to Investor-Centric Digital Services:The Evolving Role of CSDs)」專題研討會，分享臺灣推動投資人數位服務的創新成果與實務經驗，獲得與會代表高度關注。

隨著金融科技快速發展，集保機構角色亦逐漸由傳統交易後（Post-Trade）基礎設施提供者，延伸至整合數位服務與數據應用的重要平台。這次研討會聚焦各國如何運用科技提升服務效率與投資人體驗，並交流推動投資人數位服務的發展策略與成果，展現亞太集保機構因應市場變革、持續創新服務的共同願景。

這屆研討會邀請韓國、土耳其、哈薩克、巴基斯坦、斯里蘭卡、印度及印尼等國集保機構，共12位講者分享其實務經驗與未來規劃。集保結算所亦於會中展示「集保e手掌握App」結合開放銀行3.0的多元應用，以及台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）專區所提供的個人金融資產組合與投資績效查詢之功能，其兼具普惠性及便利性的設計理念，深獲各國與會代表讚揚。

此外，集保結算所亦受邀參加韓國集保（KSD）主持的專題工作小組，就我國股東會投票情形揭露平台進行經驗分享。透過強化投資人與發行公司的互動連結，集保平台有效提升公司治理資訊透明度，展現臺灣在推動股東行動主義及數位創新服務等領域的豐碩成果。

集保結算所表示，身為ACG執行委員會成員，未來將持續深化與各國集保機構合作，掌握全球金融市場創新服務與數位化發展趨勢。此外，透過國際交流活動，不僅分享台灣數位創新成果，亦可汲取國際經驗導入國內市場應用，強化我國資本市場競爭力與國際鏈結。期盼攜手亞太夥伴共同打造更具韌性、普惠性與永續性的資本市場生態系，為投資人創造更優質的服務體驗。