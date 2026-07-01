快訊

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 經紀人女友Vicky發聲開嗆「全是假」

棄息？鴻海最後一盤爆7,022張賣單收248元 外資也賣超逾2.2萬張

集保結算所展現台灣數位創新成果 攜手亞太共探投資人服務新趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所TISA巡迴講座臺東開跑 財金大咖帶路滾出小錢複利。圖／臺灣集中保管結算所提供
臺灣集中保管結算所TISA巡迴講座臺東開跑 財金大咖帶路滾出小錢複利。圖／臺灣集中保管結算所提供

第26屆亞太地區集保組織中階幹部研討會（ACG Cross Training Seminar, CTS）6月23日至26日在泰國曼谷舉行，吸引來自亞太地區近30家集保機構、約110位代表齊聚交流，共同探討資本市場數位轉型與投資人服務發展趨勢。臺灣集中保管結算所這次以ACG投資人服務工作小組（Investor Services Task Force, ISTF）召集人身分，主辦「從交易後基礎設施到投資人導向數位服務：集保機構角色的演進(From Post-Trade Infrastructure to Investor-Centric Digital Services:The Evolving Role of CSDs)」專題研討會，分享臺灣推動投資人數位服務的創新成果與實務經驗，獲得與會代表高度關注。

隨著金融科技快速發展，集保機構角色亦逐漸由傳統交易後（Post-Trade）基礎設施提供者，延伸至整合數位服務與數據應用的重要平台。這次研討會聚焦各國如何運用科技提升服務效率與投資人體驗，並交流推動投資人數位服務的發展策略與成果，展現亞太集保機構因應市場變革、持續創新服務的共同願景。

這屆研討會邀請韓國、土耳其、哈薩克、巴基斯坦、斯里蘭卡、印度及印尼等國集保機構，共12位講者分享其實務經驗與未來規劃。集保結算所亦於會中展示「集保e手掌握App」結合開放銀行3.0的多元應用，以及台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）專區所提供的個人金融資產組合與投資績效查詢之功能，其兼具普惠性及便利性的設計理念，深獲各國與會代表讚揚。

此外，集保結算所亦受邀參加韓國集保（KSD）主持的專題工作小組，就我國股東會投票情形揭露平台進行經驗分享。透過強化投資人與發行公司的互動連結，集保平台有效提升公司治理資訊透明度，展現臺灣在推動股東行動主義及數位創新服務等領域的豐碩成果。

集保結算所表示，身為ACG執行委員會成員，未來將持續深化與各國集保機構合作，掌握全球金融市場創新服務與數位化發展趨勢。此外，透過國際交流活動，不僅分享台灣數位創新成果，亦可汲取國際經驗導入國內市場應用，強化我國資本市場競爭力與國際鏈結。期盼攜手亞太夥伴共同打造更具韌性、普惠性與永續性的資本市場生態系，為投資人創造更優質的服務體驗。

平台 亞太

延伸閱讀

減碳逾55萬張用紙 集保結算所股務事務e櫃台獲亞洲ESG大獎肯定

證交所攜手KPMG安侯建業、元大證券 鏈結台星資本與創新生態系

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 打造亞洲永續金融關鍵平台

台灣下一座護國神山是它？李偉正：資產管理產業迎爆發期

相關新聞

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也頗及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

大華 ETF 00918經理人：聚焦八大族群避免震盪追高

大華優利高填息30ETF（00918）經理人郭修誠表示，台股短線漲幅過大後，波動加劇可預期，尤其美國 6 月非農就業數據即將公布，可能成為觀察變數。但中長線來看，AI 應用需求持續擴張，台積電ADR創新高，顯示半導體與相關供應鏈仍是推動台股的核心力量。操作建議上，投資人宜在均線支撐位置再行布局，避免追高，並聚焦於半導體設備與廠務、載板、被動元件、成熟製程、功率半導體、PMIC、先進封裝、矽晶圓等族群。

兆豐投信董事長由張傳章暫代 總經理由陳文雄擔任代理總經理

兆豐金控（2886）1日公告，由金控總經理張傳章代行董事長職務。此外，原兆豐投信副總經理陳文雄，將代理總經理一職。

金管會彭金隆拆解亞資中心三感：有感、趕快、勇敢

亞洲資產管理中心「兩年有感」的「感」，不只是一種感覺。金管會主委彭金隆1日表示，推動亞資中心過程中，他體會到三個不同層次的「感」：讓市場有感覺、對的事要趕快做，以及台灣金融市場要勇敢挑戰國際。

彭金隆推亞資中心兩年最有感：金管會變了、市場動了

亞洲資產管理中心推動近兩年，金管會主委彭金隆最有感的兩件事，是金管會監理思維變了、市場活力也動了。他以「剎車與油門」比喻金融監理，強調金管會要「敢放也敢踩」，市場才能往前走。

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 打造亞洲永續金融關鍵平台

國泰金控第十屆「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」今天盛大舉辦。催生國泰氣變論壇誕生的美國前副總統高爾( Al Gore）與金管會主委彭金隆等重磅貴賓，皆特別錄製影片祝賀。本屆論壇更齊聚經濟部政務次長何晉滄、證交所董事長林修銘、金管會副主委莊琇媛、亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change, AIGCC）CEO Rebecca Mikula-Wright、東京大學農業暨生命科學研究所教授香坂玲（Ryo Kohsaka）及國際氣候組織（Climate Group）能源總監 Sam Kimmins等海內外專家學者，共同剖析亞洲永續轉型的最新趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。