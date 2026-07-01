LINE Pay搶旅遊商機 推韓國熱門地點回饋優惠

衝暑假國外旅遊商機，加上國人赴韓旅遊持續熱絡，LINE Pay（7722）1日起宣布針對熱門消費場景推出最新回饋優惠，於韓國熱門消費場景推出多項回饋優惠。

LINE Pay表示，韓國是台灣旅客喜愛的旅遊目的地之一，從美妝、服飾、伴手禮，到咖啡廳、餐廳與便利商店等日常消費場景，都是高頻使用LINE Pay支付的場域，LINE Pay針對旅客最常造訪的商店、百貨購物及線上免稅購物等旅遊熱門消費推出加碼回饋，讓用戶在旅途中享受便利安全、回饋有感的行動支付體驗。

即日起至9月底止，針對熱門韓國商店推出「吃喝補給」及「購物旅遊」兩大類別優惠，活動期間於指定商店以LINE Pay付款，單月累計完成2筆交易，可獲得抽獎機會，若綁定特定合作銀行信用卡可累加點數。

LINE Pay也宣布與韓國樂天百貨合作推出加碼活動，7月1日起至7月30日於樂天百貨使用LINE Pay付款，單筆不限金額有點數回饋，綁定特定信用卡再增加回饋，透過多重優惠疊加，等同於樂天百貨使用LINE Pay付款最高可享30%回饋。