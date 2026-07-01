兆豐投信董事長由張傳章暫代 總經理由陳文雄擔任代理總經理

兆豐金控（2886）1日公告，由金控總經理張傳章代行董事長職務。此外，原兆豐投信副總經理陳文雄，將代理總經理一職。

日前兆豐金控已進行兆豐投信董事改派，由張傳章出任兆豐投信董事，顯示已為前董事長陳佩君退休辭職生效後，代理投信董事長預作準備。

陳文雄今年3月2日已至兆豐投信就任，先出任副總經理及投資部主管，3月底接任代理總經理許峰嶸退休後的發言人一職。外界預期，以陳文雄過去資歷跟領導新光投信的戰績，屆時接下代總經理之後，後續有機會再真除。

陳文雄中央大學財務金融研究所畢業，出身外商投信，2018年10月出任新光投信總經理，執掌新光投信期間，擴增ETF產品線，強化產品線，主導發行多檔新商品，成功將公司資產規模由300億元左右提升到突破千億元，規模翻升三倍有餘。