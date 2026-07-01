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金管會彭金隆拆解亞資中心三感：有感、趕快、勇敢

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆1日表示，推動亞資中心過程中，他體會到三個不同層次的「感」：讓市場有感覺、對的事要趕快做，以及台灣金融市場要勇敢挑戰國際。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆1日表示，推動亞資中心過程中，他體會到三個不同層次的「感」：讓市場有感覺、對的事要趕快做，以及台灣金融市場要勇敢挑戰國際。聯合報系資料照

亞洲資產管理中心「兩年有感」的「感」，不只是一種感覺。金管會主委彭金隆1日表示，推動亞資中心過程中，他體會到三個不同層次的「感」：讓市場有感覺、對的事要趕快做，以及台灣金融市場要勇敢挑戰國際。

彭金隆出席經濟日報論壇時說，台灣推動亞資中心，一開始社會充滿懷疑，也有許多困難，但只要按階段推進，就有機會逐步成形。因此，他提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的規劃。

他指出，第一個「感」，是要讓市場有感覺。

金融市場是高階市場，要讓市場有感，最重要的是法規調整；不是放著不管，而是因應環境與機會變化，調整過去合宜、但現在可能不再適用的規定。

彭金隆表示，講口號很容易，但要讓市場相信政府有方向、願意跟著前進，必須有實質內容。

因此，他上任後要求兩年內至少調整50項以上法規，讓市場感受到政府推動亞資中心的決心。

第二個「感」，是「趕快」的趕。

彭金隆說，好的事情、對的事情就要趕快做，因為時間稍縱即逝，常常一回頭，原本以為像昨天的事情，已經過了好幾年。

亞資中心對台灣很重要，也正好搭上台灣國際能見度與實力提升的時機，因此必須跟時間賽跑。資本市場在亞資中心計畫中，也要扮演更積極角色。

第三個「感」，是「勇敢」的敢。

彭金隆表示，台灣過去常覺得自己很小，不應該在全球市場占有一席之地，每次談到要成為中心，很多人第一反應就是「算了吧」，挑戰國際的勇氣逐漸消失。

但他說，近兩年市場已開始有勇氣向國際挑戰。過去他曾和證交所董事長林修銘討論，台灣市值能否有一天擠進全球第五大，當時覺得像做夢，但後來相關計畫還沒提出，就已提前達標。

彭金隆表示，這也讓他感受到，台灣金融市場必須有「兩年有敢」的精神。

很多早期參與亞資中心推動的人，勇敢做夢、提出建言，如今逐步落實，正是推動台灣金融市場走向國際的重要力量。

資本市場 金管會 彭金隆

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