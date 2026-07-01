彭金隆推亞資中心兩年最有感：金管會變了、市場動了

亞洲資產管理中心推動近兩年，金管會主委彭金隆最有感的兩件事，是金管會監理思維變了、市場活力也動了。他以「剎車與油門」比喻金融監理，強調金管會要「敢放也敢踩」，市場才能往前走。

彭金隆1日出席經濟日報論壇致詞時表示，台灣推動亞資中心一開始充滿懷疑，也面臨許多困難，但只要按階段推動，就有機會逐步成形。

他指出，自己在內部提出「兩年有感、四年有變、六年有成」的推動節奏。經過近兩年推動，他最有感的第一件事，就是台灣金融監理思維開始調整。

彭金隆說，金融監理不能只看成剎車，剎車與油門不是敵人，而是並存並行並進。

市場絕對要有強而有力的剎車，該踩就要踩，該做風控就要做風控。

但監理的目的不是讓市場停下來，而是讓市場往前走。發展亞資中心也是一樣，金管會要「敢放，也敢踩」。

第二件最有感的事，是政策帶動了市場活力。

彭金隆表示，真正能力與實力在民間，政策只是點火、只是開啟，若方向感得到市場認同，產生的力量才會大。

他指出，過去這段時間，金融業、會計師事務所、國際法律事務所及市場各界，都在各自角色上提出想法與做法，逐步形成亞資中心所需的生態圈。

至於如何讓市場真正「有感」，彭金隆說，金融市場是高階市場，最重要就是法規調整。

他不希望外界只用「鬆綁」理解，因為這不是放著不管，而是因應環境與機會變化，調整過去合宜、但現在可能不再適用的規定。

彭金隆表示，他上任後要求兩年內至少調整50項以上法規，讓市場感受到政府推動亞資中心的決心。講口號很容易，但要讓市場相信方向、願意跟著前進，必須有實質內容。

展望下一階段，彭金隆表示，亞資中心將從「兩年有感」邁向「四年有變」。

重點是透過專法突破既有框架，強化跨部會整合，讓台灣金融業真正站上國際。

他指出，台灣是法治國家，若能透過專法彰顯政府承諾，不只對國人，對國際市場也是重要訊息。未來「四年有變」的核心，就是讓政策方向更明確、制度基礎更完整。

不過，發展亞資中心不能只看業務推展，風險管理與人才培育同樣重要。尤其人才甚至比風險管理更重要，因為人才知道如何進行風險管理。

亞資中心挑戰很多，但「沒有開始，不會有結果」。香港、新加坡花了數十年建立金融中心地位，台灣不一定要走那麼久，只要制度到位、人才補上、市場活力持續被點燃，就有機會在亞洲資產管理市場取得一席之地。