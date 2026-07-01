凱基證券AI組織改革 總經理林志宏：打造「解題型顧問」

政府積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，各大金融機構紛紛祭出具體策略。凱基證券總經理林志宏今日在經濟日報主辦的「金融競爭力論壇」高峰論壇上，分享凱基在「國際殊榮」、「人才輪調」與「AI科技應用」的三大核心布局。凱基不僅引進國際頂級的資產規劃系統，更已著手規劃一連串的「AI Agent（人工智能代理）」，目標是讓AI成為前線同仁的放大器，為客戶提供短時間、更全面的投資解題方案。

林志宏表示，凱基證券在強化前線同仁的產品知識與作業支持上不遺餘力，除了持續推動專業認證與培訓，更與瑞銀集團（UBS）旗下旗下子公司UBS Partner合作，正式導入國際級的「凱富RichLife」理財規劃系統，為同仁引進強大的資產配置與規劃工具。

有了頂尖工具與專業培訓的加持，凱基證券在財富管理領域展現強大競爭力。林志宏表示，凱基在國際權威財經媒體《FinanceAsia》評選中，一舉榮獲四項大獎。其中最引人矚目的，便是奪下「台灣最佳私人銀行大獎」，這不僅是凱基證券的榮耀，更是台灣金融業歷史上，首度有「證券商」成功擊退眾多銀行，奪得私人銀行的最高殊榮。

林志宏強調，獲獎的背後是凱基「以客戶為導向」的核心思維，而財富管理的核心關鍵正是「人才」。為因應亞洲資產管理中心的業務需求，凱基已在內部啟動跨部門的同仁輪調機制。他坦言，資產管理牽涉的層面極廣，包含法務、合規及稅務等，甚至連開戶的作業流程都與傳統證券大不相同。凱基希望透過輪調，培養出不只是銷售產品的業務，而是能提供客戶全面性方案的「解題型顧問」，當客戶面臨任何財富難題時，背後的專家團隊都能在第一時間協助解題。

在論壇上，AI對金融業的影響成為焦點。林志宏特別分享了自己的學術背景，透露其博士論文有一部分正是研究「隨機最佳化（Stochastic Optimization）」。他笑稱，雖然大家對這個名詞可能陌生，但這正是現代機器學習與AI深度學習底層的核心邏輯。早在20年前這個概念就已存在，只是當年電腦運算能力不足而無法付諸實現，如今隨科技突破，AI已迎來爆發。

為了加速AI在公司內部的發展，凱基證券做了一項大刀闊斧的組織調整。林志宏指出，傳統企業習慣將AI編制在資訊部門（IT）底下，這會大幅侷限AI的發展空間與戰略位置。因此，凱基選擇「另闢賽道」，直接將AI團隊拉升至資訊長（CIO）直轄，並直接向總經理匯報，提升核心戰略地位。

在組織調整後，凱基證全力建置「AI資料平台與資料中台」。林志宏強調，大數據時代大家都知道「垃圾進，垃圾出」，如果數據沒有經過精細的清洗、整合與結構化調整，直接丟給機器學習，只會讓AI更加混亂。凱基從最基礎的數據工程做起，目前所有數據已順利完成結構化，為AI應用打下堅實基礎。

對於AI在財富管理業務的角色，林志宏明確澄清：「凱基的目標不是讓AI去淘汰或取代現有的投資顧問，而是思考如何利用AI去把投資顧問的功能無限放大。」他透露，凱基目前正在規劃一連串的「AI Agent」，將大數據分析工具交付給前線同仁，讓同仁的工具變多、服務客人的面向更廣。

林志宏坦言，過去在做財務管理業務時，業界常犯一個錯誤，就是「忘記客戶的投資目標是什麼」。而凱基規劃的AI Agent，能透過精準的問題設計，在與客戶溝通的過程中，快速導出客戶內心真正的投資目標、面臨的限制以及對市場的看法。

「傳統上如果要靠人工來進行這麼精密的分析，可能會曠日廢時；但現在有了AI工具的輔助與大數據分析，在極短的時間內，我們就能幫客戶既有的資產部位進行最佳化配置，提供更全面的投資建議。」林志宏信心滿滿地表示，這正是凱基目前在數位轉型與資產管理業務上執行的核心目標。