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王道銀推新戶新台幣階梯活儲及美元定存年利率最高12%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
王道銀行（O-Bank）即日起推出多項台外幣存款優惠，包括新開戶者可享新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%、美元定存一個月期年利率最高12%優惠。圖／王道銀行提供
王道銀行（O-Bank）即日起推出多項台外幣存款優惠，包括新開戶者可享新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%、美元定存一個月期年利率最高12%優惠。圖／王道銀行提供

王道銀行（O-Bank）即日起推出多項台外幣存款優惠，包括新開戶者可享新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%、美元定存一個月期年利率最高12%優惠；另推出不限新舊客戶，所有客戶均可享的多項存款優惠，包括新資金新台幣三個月期定存年利率2.1%，以及新舊資金皆可享的新台幣六個月期定存年利率2%、三個月期定存年利率1.9%、大額定存六個月期定存年利率2.2%等優惠；此外，凡自他行匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，則可享新台幣六個月期階梯活儲年利率最高2.1%優惠。

王道銀行推出新戶高利存款優惠，自即日起至2026年9月30日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算一個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元（含）以內享年利率12%，新台幣100,001元至20萬元（含）享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；此外，於前述活動期間內，開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至2026年10月30日15:30止，可享美元一個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3000元（含）享年利率6%，單筆定存金額美元3001元至10000元（含）則享年利率12%優惠，最多可各存一筆。

此外，不限新舊客戶，自即日起至2026年9月30日止，所有客戶凡承作當下存款總餘額較2026年6月30日日終存款餘額新增的存款，皆可享新資金新台幣三個月期定存年利率2.1%優惠；不限新舊資金則可享有新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存1.9%優惠。單筆起存金額皆為新台幣2萬元（含），單筆最高上限皆為新台幣1000萬元（含）；此外，自即日起至2026年8月31日止，不限新舊資金可享新台幣大額定存六個月期定存年利率2.2%優惠，單筆起存金額為新台幣100萬元（含），單筆上限為新台幣5000萬元（含）。

同時，於即日起至2026年12月30日，首次自他行匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，該帳戶自次一營業日起算六個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內享年利率2.1%，新台幣200001元至100萬元（含）享年利率1.5%，超過新台幣100萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；此優惠不得與新戶新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%優惠同時適用。

王道銀行另推出澳幣換匯轉定存之高利優惠，自即日起至2026年9月30日止，自新台幣活儲換匯澳幣轉定存可享澳幣三個月期定存年利率5%優惠，單筆起存金額澳幣300元，單筆最高上限為澳幣100000元。

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