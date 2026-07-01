櫃買多頭氣盛！00928聚焦上櫃龍頭配息2.75元創高 年化配息率上看14%

櫃買市場今年多頭氣勢強勁，帶動聚焦上櫃龍頭成長股的ETF表現亮眼。首檔聚焦上櫃龍頭股的中信上櫃ESG30（00928），上半年含息報酬逾九成，近期公告每單位擬配發2.75元股息，以7月1日收盤價37.74元估算，單次配息率達7.28%、年化配息率約14.6%，創掛牌以來新高。

00928經理人張圭慧指出，今年AI產業成長並非僅集中在晶圓代工與大型權值股，而是從算力逐步外溢至周邊關鍵環節，包括高速傳輸、先進測試、記憶體及伺服器基礎設施等領域。當市場資金由上游晶片延伸至中下游關鍵零組件，「小而強」的上櫃公司營運與評價同步上修，也帶動今年櫃買指數表現強勁，更突破高懸30年的歷史高位，隨後一路創下新高。

從投資組合來看，00928追蹤指數僅納入30檔成分股，並以自由流通市值搭配ESG評級加權，使資金更集中於最具成長潛力標的。前十大持股包含台燿、旺矽、聯亞、群聯、信驊、宜鼎等，涵蓋高速材料、光通訊、記憶體及AI測試等熱門產業。

產業配置方面，資訊科技比重接近九成，顯示其高度聚焦科技成長股。張圭慧指出，相較大型權值股，上櫃企業本身股本較小、營運彈性高，在多頭行情中漲勢往往更具爆發力。

除了產業配置得宜外，00928採用ESG與財務雙重篩選機制，也是績效亮眼的關鍵之一。張圭慧表示，00928追蹤指數先排除高污染及高耗能產業，再透過ESG評級與基本面指標挑選標的，最終精選30檔優質上櫃公司。

張圭慧表示，這套機制並非犧牲成長換取防守，而是提高企業體質與長期競爭力，特別是在AI產業快速變化中，能有效篩選出具備資本支出能力與公司治理優勢的企業。此外，指數每年四次定期審核，有助於快速納入最新成長趨勢。

展望台股後市，張圭慧認為，從基本面來看，台灣過去四季經常帳盈餘合計達2,126億美元，顯示台灣企業整體獲利能力仍然強勁，為股市提供強而有力的支撐，加權與櫃買指數皆有持續向上攻堅的機會。

根據中國信託投信官網，00928將於7月16日除息，投資人須在7月15日前買進並持有，方可參與本次配息，股息預計於8月11日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。