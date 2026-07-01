貿易融資利息減碼5443家廠商受惠 減收39億元

輸出入銀行今天表示，台灣傳統製造業並未因半導體產業崛起而衰退，許多業者融入半導體及人工智慧供應鏈並展現韌性；截至今年5月底，申請貿易融資利息減碼措施已有5443家廠商受惠，利息減收金額達新台幣39.29億元。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，近年人工智慧（AI）與半導體產業快速發展，持續帶動台灣科技業出口與投資大幅成長，也助益今年全年經濟成長率預估值的上修。

輸銀說明，雖然其中部分企業受到經貿與金融情勢變動的衝擊，但依據相關研究報告，台灣傳統製造業並未因半導體產業崛起而衰退，反而維持成長趨勢，表現相對優於日、韓；許多傳產也透過增加投資、技術升級與轉型，融入半導體及AI供應鏈，從中找到新的發展機會，顯示台灣產業發展的堅毅韌性。

輸銀表示，財政部持續推動金融支持措施，並由輸出入銀行負責執行。藉由「貿易融資利息減碼（收）」與「輸出保險費用減免」雙軌並行機制，實質協助受衝擊的企業降低資金成本，並有效分散貿易風險。

根據輸銀統計，自114年8月7日開辦至115年6月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理9058件申請，累計融資金額達5863.31億元，利息減收金額達39.29億元，實質協助5443家廠商，其中中小企業受理金額占比約88%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.2%）、金屬製品製造業（18.42%）、機械設備製造業（10.43%）、塑膠製品製造業（6.38%）及基本金屬製造業（5.51%）。

風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年6月底，已協助782家廠商，費用減免件數達1萬3301件，減免金額達1.21億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。