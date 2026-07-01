王道銀行推出新戶新台幣階梯活儲、美元定存專案 年利率最高12%

王道銀行（2897）（O-Bank）即日起推出多項台外幣存款優惠，包括新開戶者可享新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%、美元定存一個月期年利率最高12%優惠；另推出不限新舊客戶，所有客戶均可享的多項存款優惠，包含新資金新台幣三個月期定存年利率2.1%，以及新舊資金皆可享的新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存年利率1.9%、大額定存六個月期定存年利率2.2%等優惠。此外，凡自他行匯入單筆新台幣5萬元以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，則可享新台幣六個月期階梯活儲年利率最高2.1%優惠。

王道銀行推出新戶高利存款優惠，自即日起至2026年9月30日止，凡首次開立王道銀行存款帳戶者，自成功開戶次一營業日起算一個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元（含）以內享年利率12%，新台幣100,001元至20萬元（含）享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。

此外，於前述活動期間內，開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至2026年10月30日15:30止，可享美元一個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3,000元（含）享年利率6%，單筆定存金額美元3,001元至10,000元（含）則享年利率12%優惠，每人於前述不同方案中，最多可各存一筆。

此外，不限新舊客戶，自即日起至2026年9月30日15:30止，王道銀行所有客戶凡承作當下存款總餘額較2026年6月30日日終存款餘額新增之存款，皆可享新資金新台幣三個月期定存年利率2.1%優惠；不限新舊資金則可享有新台幣六個月期定存年利率2%、新台幣三個月期定存1.9%優惠。前述三個定存方案單筆起存金額皆為新台幣2萬元（含），單筆最高上限皆為新台幣1,000萬元（含）。

此外，自即日起至2026年8月31日15:30止，不限新舊資金可享新台幣大額定存六個月期定存年利率2.2%優惠，單筆起存金額為新台幣100萬元（含），單筆上限為新台幣5,000萬元（含）。

同時，於即日起至2026年12月30日20:00期間內，首次自他行匯入單筆新台幣5萬元（含）以上至王道銀行新台幣活儲帳戶者，該帳戶自次一營業日起算六個月，可享新台幣階梯高利活儲優惠，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣20萬元（含）以內享年利率2.1%，新台幣200,001元至100萬元（含）享年利率1.5%，超過新台幣100萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息；此優惠不得與新戶新台幣一個月期階梯活儲年利率最高12%優惠同時適用。

王道銀行另推出澳幣換匯轉定存之高利優惠，自即日起至2026年9月30日15:30止，自新台幣活儲換匯澳幣轉定存可享澳幣三個月期定存年利率5%優惠，單筆起存金額澳幣300元，單筆最高上限為澳幣100,000元。