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首張吉伊卡哇信用卡登場！聯邦賴點Visa卡聯名優惠一次看

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
聯邦銀行與Visa1日宣布，與風靡全球的超人氣IP-吉伊卡哇跨界合作，隆重推出全新「聯邦賴點Visa卡 劇場版吉伊卡哇」。圖／聯邦銀行提供
聯邦銀行與Visa1日宣布，與風靡全球的超人氣IP-吉伊卡哇跨界合作，隆重推出全新「聯邦賴點Visa卡 劇場版吉伊卡哇」。圖／聯邦銀行提供

吉伊卡哇粉終於許願成功！聯邦銀行Visa1日宣布，與風靡全球的超人氣IP-吉伊卡哇跨界合作，隆重推出全新「聯邦賴點Visa卡 劇場版吉伊卡哇」。這是吉伊卡哇在台灣的首發卡面，融合即將於7月31日上映的《劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密》電影主題，並集結吉伊卡哇、小八貓、兔兔的軟萌魅力，兼具高度收藏價值及話題性，而聯邦賴點卡也針對國內外消費、保險及指定通路祭出有感回饋，準備全面應援粉絲們的荷包。

為歡慶吉伊卡哇限定卡面上市，聯邦賴點Visa卡特別推出專屬加碼禮遇，即日起至9月30日止，新戶核卡於國內消費累積滿777元，即可獲得「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的祕密」電影票2張（限量前2,400名）；活動期間內至吉伊卡哇快閃店、常設店、指定售票系統、指定影城消費，如tixCraft拓元、寬宏售票、KKTIX、威秀、秀泰等，享加碼最高5%回饋。

聯邦賴點Visa卡提供多元且豐富的回饋，國內使用LINE Pay支付享最高11%回饋，涵蓋餐廳、速食店、手搖飲、咖啡、藥妝、家居、寵物、運動等，近39個生活品牌消費通路，讓日常大小開銷輕鬆省，其中新戶享加碼4%回饋，最高可獲得LINE POINTS 1800點；及新戶繳保費一次付清享登錄最高2%回饋。

國外則祭出最高6%回饋(含歐洲國家)，於韓國指定店家以LINE Pay付款可再享最高30%回饋！從國內日常生活到海外旅遊購物，全方位滿足卡友的消費需求，活動期間內國內外消費累積滿2.5萬元，登錄還可再享500元即享券。持卡人收到帳單後，使用一卡通iPASS MONEY APP繳納信用卡款並綁定聯邦賴點卡，加碼享最高200點一卡通綠點回饋。

聯邦銀行表示，聯邦賴點Visa卡是LINE Pay生活圈的重要夥伴，限定卡面更是鐵粉展現對吉伊卡哇熱愛的生活配件；吉伊卡哇限定卡面即日起正式開放線上申辦，邀請粉絲及追求高回饋的消費族群即刻入手。

吉伊卡哇 Visa 聯邦銀行

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