臺企銀首張頂級信用卡「福企無限卡」上市 個人金融服務全面升級

長期深耕中小企業金融市場的臺灣中小企業銀行（2834），多年來陪伴企業與企業主成長，建立深厚的信任基礎。隨著客戶需求從企業經營逐步延伸至個人生活與資產管理，臺灣企銀持續拓展個人金融服務版圖，並於1日推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，象徵個人金融服務布局邁入全新里程碑。消費回饋方面，保費交易最高1.6%回饋、國外消費最高2.5%回饋，國內一般消費也有0.6％回饋無上限。

福企無限卡整合美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等多元禮遇，將臺灣企銀多年來累積的專業服務延伸至生活場景，滿足高資產客群對生活品質與專屬服務的需求。

成立逾百年的臺企銀，長期以企業金融為核心優勢。因應企業主與高資產客群日益多元的生活需求，臺企銀推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，希望將多年來累積的服務精神與專業實力，進一步延伸至個人金融領域。福企無限卡結合Visa Infinite無限秘書24小時專屬服務，涵蓋美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等專屬權益，從商務往返到日常生活，提供全方位尊榮體驗，滿足高端客群對品質生活與專屬服務的期待。

臺企銀李嘉祥董事長表示：「臺企銀一直是企業主最可靠的夥伴。福企無限卡的推出，代表我們準備好以同等的專業與誠意，陪伴客戶走進生活的每一個場景，持續深化個人金融服務布局。」

七夕情人節與父親節接連到來，無論是與摯愛共度浪漫時光，或陪伴家人共享溫馨聚餐，福企無限卡都能為重要時刻增添更多美好體驗。持卡人透過EZTABLE預訂指定餐廳，可享「兩人同行、一人免費」優惠，適用餐廳涵蓋饗饗、旭集、島語、漢來海港、台北君悅酒店、文華東方酒店及欣葉日本料理等人氣話題餐廳，每卡每月最高可使用2次。此外，符合條件者還享市區停車每次最高3小時免費停車服務，從用餐前的停車安排到席間饗宴，都能享受便利的尊榮體驗。

對於經常往返國內外的商務人士或旅客而言，福企無限卡從出發到返程亦提供完整旅遊禮遇，單筆刷卡3萬元以上機票或團費可預約機場接送，一年最高享6次免費機場接送，或免費機場停車服務最長30天，從容抵達機場後，還可使用機場貴賓室服務，全年最高可免費使用貴賓室8次，以及最高新台幣5,000萬元旅遊平安保險保障，讓旅程更加安心愜意。

除了餐飲與旅遊禮遇外，福企無限卡也兼顧個人理財需求，提供保費最高1.6%回饋，單筆保費達500萬元以上再享加碼20,000元刷卡金回饋。透過兼顧生活禮遇與理財效益，讓持卡人在享受尊榮體驗之餘，也能提升資產管理效率，實踐理想生活。

為讓更多客戶輕鬆體驗頂級信用卡服務，福企無限卡上市提供首年免年費優惠！新卡友首刷滿額享3,000元刷卡金回饋；前200名核卡且符合首刷禮資格者，再享免費機場接機或送機1趟次，另迎接暑假旅遊旺季到來，推出「Fun假刷出無限精彩」活動，於指定旅遊通路及海外消費最高可享額外20,000元刷卡金加碼回饋，讓卡友從申辦之初即享有豐富禮遇與回饋。

未來，臺企銀將持續深化個人金融服務布局，提供更完整且優質的金融體驗。福企無限卡即日起開放申辦，詳細資訊請參考臺企銀官網或洽全台各分行服務人員。