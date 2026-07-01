臺企銀首張頂級「福企無限卡」上市 瞄準高資產客群初期採VIP邀請制

臺灣中小企業銀行1日宣布推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，象徵個人金融服務布局邁入新里程碑。臺企銀近年客戶需求已從企業金融逐步延伸至個人生活與資產管理，隨著取得財管2.0業務開辦資格、計畫進駐高雄資產管理專區，因此率先推出福企無限卡，整合美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等權益，目標鎖定往來資金300萬元、年收入150萬元以上之高資產客群，初期採邀請制。

臺企銀董事長李嘉祥表示，臺企銀一直是企業主最可靠的夥伴，福企無限卡的推出，代表臺企銀準備以同樣的專業與誠意，陪伴客戶走進生活每一個場景，持續深化個人金融服務布局。希望從信用卡開始，逐步延伸至存款、貸款、投資理財等金融服務，與客戶建立更長期、更緊密的往來關係。

臺企銀副總經理方英哲表示，推出頂級信用卡的主要目標，是希望提升中小企業及高資產客群的服務體驗與客戶黏著度。他指出，福企無限卡籌備將近一年，配合Visa作業時程規劃，推出時程也配合臺企銀今年6月取得高資產財富管理業務（財管2.0）辦理資格，目標是9月希望進駐高雄專區，希望將近6、7萬中小企業客群的黏著度提升。

臺企銀信用卡部協理顏志芬表示，福企無限卡初期將採邀請制，優先開放臺企銀VIP客戶申辦，預計8月再全面開放線上申請，目前申辦資格為臺企銀往來資產300萬元以上、年收入150萬元以上，初期發卡量希望至少達到損益兩平，但會滾動式調整。

顏志芬表示，福企無限卡首年免年費，還有一般消費刷達6萬元，贈3,000元刷卡金的首刷禮，等同5％回饋，第二年年度消費滿20萬元即可續享免年費。

福企無限卡權益方面，除國內一般消費0.6%現金回饋無上限外，保費最高回饋1.6%，單筆保費達新台幣500萬元以上，再享加碼2萬元刷卡金回饋；海外消費享2％回饋無上限，使用電子帳單再享加碼0.5%回饋（每戶每期上限2,000元），並提供每年最高6次免費機場接送、最高8次機場貴賓室及最高5,000萬元旅遊平安保險等旅遊禮遇，餐飲方面，享有指定餐廳兩人同行一人免費，符合條件者還可享市區每次最高3小時免費停車服務。

未來在財富管理方面，方英哲表示，除了理財專員外，也會透過財富管理團隊，結合會計師、律師等專業諮詢，提供整合性的財富管理服務；若未來進駐專區後，亦可辦理保費融資、保單融資、自行質借等業務，提供客戶更豐富的商品與服務。