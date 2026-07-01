凱基證券總經理林志宏：亞資中心專法應另闢賽道 給予券商更大空間

台灣發展「亞洲資產管理中心」滿一周年，凱基證券總經理林志宏今日針對亞資中心階段性目標提出前瞻建言。他強調，證券業具備投資銀行（IB）的DNA，應打破現行的金融分業經營架構，由主管機關引導設計專法，給予證券業更廣闊的發揮空間，並透過稅務簡化及產品、客戶端的整合，協助台灣與香港、新加坡等國際級機構並肩競爭。

林志宏指出，凱基證券在布局亞洲資產管理中心上，已將高雄三多分公司打造為進出專區，並集結壽險、銀行、證券、期貨、投信及投顧等全面性資源。此外，凱基在香港與新加坡也擁有專業的國際級財富管理團隊。他表示，期望透過這兩大境外中心進行產品與客戶端的深度整合，翻轉過去「推銷產品（Product Push）」的模式，轉變為「吸引產品（Product Pull）」的角色，真正落實「幫客戶找產品，而非為產品找客戶」的理念。

他提到，過去一年多來，凱基投入大量時間簡化「三合一」開戶文件，極大提升了客戶體驗。針對具備特色的國際證券業務分公司（OSU），林志宏回顧，自12年前參與OSU條例制定以來，前10年交易量相對平淡，但近兩年隨著越來越多海外投資人對OSU平台產生興趣，特別是看好台股未來兩三年持續多頭的趨勢，海外客戶開戶並申請交易台股相關衍生性商品及店頭市場（OTC）商品的意願顯著提升，這正是台灣發展的絕佳機會。

然而，要進一步擴大資產管理中心的規模，林志宏認為必須克服台灣目前的法規與稅務瓶頸。他指出，台灣現行的金融業分業經營架構，在修改時容易陷入牽一髮而動全身的困境。因此，他強烈建議主管機關未來在亞資中心管理辦法中「另闢賽道」，引導設計一部專法能賦予證券業與星港資產管理券商公平競爭的空間。

在稅務方面，林志宏強調，雖然稅務優惠相當重要，但「稅務的簡化」更是當務之急。面對複雜度較高的台灣稅制，許多習慣星港環境的國際投資人往往產生顧慮，因此第一階段應優先進行稅務簡化，才能有效吸引目前停留在香港和新加坡的龐大資金。

林志宏呼籲打破傳統思維，現行資產管理中心的許多業務（如槓桿交易或保單質借）多優先開放給銀行端，但要打造真正的資產管理中心，必須將所有資產放進同一個平台。隨著未來迎面而來的是數位貨幣（Digital Currency）與現實世界資產代幣化（RWA）等新興領域，若仍死守傳統的證券化架構，未來勢必面臨難以突破的瓶頸。