主動台股ETF上半年績效冠軍00991A 首次配息金額公布！配發0.77元

今年上半年績效居台股主動式ETF之冠的主動復華未來50（00991A）首度配息金額出爐。根據復華投信官網配息公告，00991A每受益權單位預估配發0.77元。

00991A配息機制為半年配息一次，以1日收盤價20.87元計算，單次配息率約3.68%、年化預估配息率約7.37%。公告顯示，此次除息日為7月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月20日前持有或買進，並於8月14日領息。

據統計，00991A上半年股價漲幅達97.3%，居主動式台股ETF之冠，第2季報酬75.8%同樣在類型稱冠，同期間台股加權報酬指數則為60.3%、46%。也因為今年來績效表現亮眼，00991A規模從去年底的178.6億元，暴風式成長至704.3億元，增幅近三倍；受益人數則從7.87萬人擴增至26.37萬人，成長2.3倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。