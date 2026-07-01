私募基金投資卡在哪？陳俊光：99人限制、稅制都是挑戰

亞洲資產管理中心政策持續推進，私募基金可望成為下一波發展重點。KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，高雄資產管理專區陸續開放家族辦公室、境外基金、保單融資及私募基金等多項業務，銀行也將從過去以銷售金融商品為主，逐步轉型為資產管理平台。未來若法規及稅制能持續鬆綁，可望吸引更多資金留在台灣，並透過私募基金支持企業轉型與產業升級。

經濟日報1日舉辦「金融競爭力論壇－前瞻亞資中心2.0」，陳俊光以「私募基金 亞資中心新動力」為題發表專題演講。論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林投顧、富邦證券、凱基證券、永豐金證券及KPMG安侯建業聯合會計師事務所協辦。

陳俊光表示，亞洲資產管理中心有兩大目標，就是「留財」與「引資」。其中，比起吸引海外資金來台，更重要的是讓台商及高資產客戶原本規劃投資海外的資金，多留5%、10%，甚至20%在台灣，再投入國內產業，才能帶動資本市場及產業升級。

他指出，隨著高雄專區措施陸續上路，銀行除了提供保單融資、金融資產組合融資及跨境金融服務，也可協助客戶開立海外分行帳戶、銷售境外基金及私募基金，家族辦公室服務也持續擴大。銀行角色因此從銷售商品，逐步轉變為提供境內外資產配置、財富傳承及跨境投資的一站式資產管理平台。

談到私募基金市場，陳俊光表示，亞太私募股權市場雖曾受到高利率、通膨及地緣政治影響，但近年交易量及募資規模已逐漸回升，投資人信心也持續改善。目前科技、AI仍是最熱門的投資領域，醫療、電子及金融等產業也持續吸引資金布局，台灣則以科技、半導體、能源及金融服務業最為活躍。

不過，他也指出，台灣私募基金市場仍面臨不少挑戰，包括合格投資人99人限制、稅制較複雜、外資投資審查時間較長，以及私募基金投資期間長達7至10年、流動性較低等。此外，本土私募基金規模普遍不大，優質投資標的有限，也使高資產客戶仍以股票、債券、基金及不動產等傳統投資工具為主。

陳俊光建議，未來可從四大方向持續改善，包括放寬私募基金99人限制、完善穿透式課稅制度、明確納入退休基金可投資私募股權基金，以及發展半流動性私募基金商品，降低投資人資金長期被鎖住的疑慮，進一步吸引更多資金投入，讓私募基金成為推動企業轉型、AI發展及產業升級的重要力量。