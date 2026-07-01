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台企銀推首張頂級信用卡 深化個金布局

中央社／ 台北1日電

台灣中小企業銀行長期深耕中小企業金融市場，今天宣布推出首張頂級信用卡「福企無限卡」，補齊高資產相關服務拼圖，也象徵個人金融服務布局邁入全新里程碑。

台企銀今年6月獲准辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，正式跨足高資產財富管理市場，預計今年申請進駐高雄資產管理專區。

在此之前，為因應企業主與高資產客群日益多元的生活需求，台企銀今天舉行記者會，宣布推出首張頂級信用卡「福企無限卡」。

台灣企銀董事長李嘉祥致詞指出，台灣企銀成立至今逾百年，過去一直是企業主最可靠的夥伴，除了企業金融根基，近年也積極拓展個人金融布局，推出「福企無限卡」，象徵個人金融服務布局邁入全新里程碑。

台灣企銀信用卡部協理顏志芬分析，過去因為沒有頂級信用卡，服務客戶時總會覺得在權益方面「差了一點點」，希望藉由補齊拼圖，提供更棒的回饋給客戶，同時深化客戶之間的連結度。

顏志芬說明，發行新卡首月將以邀請制為主，鎖定往來達新台幣300萬元、資產總額達150萬元以上的既有客戶，預計8月全面開放給所有民眾申請。

台灣企銀副總經理方英哲說明，目前台灣企銀已有近7萬戶中小企業客戶數，其中包括不少高資產客戶，希望這部分先攻下來，之後再進一步往外擴。

台灣企銀說明，「福企無限卡」整合美饌饗宴、旅遊交通及消費回饋等多元禮遇，除了國外消費最高2.5%回饋、國內一般消費0.6%回饋無上限，亦有提供保費最高1.6%回饋、最高6次機場接送，以及最高8次機場貴賓室等服務。

信用卡 台企銀 中小企業

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