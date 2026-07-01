讓詐騙變難！行動身分識別升級 除確認「你是誰」 還驗證「你在哪」

過往為防堵詐騙，金融保險交易、報稅等均可透過行動身分識別服務（MID）進行個人數位身分認證，現在MID再升級新一代「MID Plus」，除可確認是你本人，還要驗證「人在哪」以及「近期是否換過SIM」，讓詐騙集團要騙走你的錢，更多了一點難度。

2018年臺網攜手電信及金融業者，打造行動身分識別服務（MID），奠定台灣身分識別及資料何時的信任基礎，落實姓名與門號的核心驗證，更廣泛應用在行動報稅、金融保險服務，以及健保、關稅等政府服務。

現在隨著技術演進，臺灣正式導入國際GSMA Open Gateway標準，臺網與電信三雄加上金融業者攜手，啟動新一代「MID Plus」，導入國際電信標準GSMA API，將防禦維度推升至「時間」與「空間」的動態層次。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍指出，MID Plus引進國際標準的更換SIM卡偵測（SIM Swap）與設備國際漫遊狀態（Device Roaming Status）服務，幫助電信端業者即時、動態掌握用戶是否在近期更換過SIM卡，或查覺用戶目前所處的漫遊地區。銀行可藉由SIM Swap API強化高風險交易驗證，主動降低冒名詐騙風險，Device Roaming Status API 則用於偵測異常交易與跨境盜刷，大幅提升金融安全。

賈仲雍強調，TWCA是具公正地位的憑證機構，MID Plus結合憑證可提升加密與數位簽章強度，配合政府推動《電子簽章法》，將加速免臨櫃服務普及度。

除了時空維度的動態防禦，MID Plus對於用戶身分的掌握度也迎來革命性的擴大。遠傳資安長朱建國認為，電信身分核實服務是從源頭防堵詐騙的重要舉措，能有效降低犯罪集團取得非法門號。三家電信業者共同提供統一介接標準，協助需實名制的企業降低整合成本，並強化銀行開戶、交易檢核或其他數位產業需身分防護的場景；

此外，朱建國指出，門號核實與用戶資料驗證雙重防堵，提升防詐成效與用戶體驗。海外如英國、法國、巴西等地已成功導入電信身分驗證服務，台灣電信業將持續與國際接軌，打造更安全的數位環境。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸分享，Open Gateway的緣起在於統一全球不同電信業者對 API 的定義，並訂立資料驗證標準。在這個技術升級的關鍵轉折點上，台灣大（3045）在國內積極推動開發，更走向國際如新加坡等地參與產業交流、分享台灣經驗。

朱曉幸表示，未來台灣大將持續深化如Scam Signal（詐騙訊號偵測）、OTP Validation等多元API開發，為跨界創新與商業安全防禦提供更多元可能。

MID Plus結合國際GSMA Open Gateway標準API架構，在臺灣正式落地後，由國內電信三巨頭中華電（2412）、台灣大、遠傳（4904）共同提供統一介接標準，協助需實名制的企業降低整合成本，並強化銀行開戶、交易檢核等場景的身分防護，從源頭建立堅實防線，構築讓全民安心的數位信任生態系。

玉山銀行科技長張智星分享漫遊狀態查詢API進行場景，他強調，未來當卡友在海外有大額刷卡或提款行為時，銀行能即時串接電信數據確認其門號是否確實處於海外漫遊狀態，為海外金融行為提供精準核實，精準攔阻境外盜刷。此外，銀行端在導入AI時，可結合金融與電信業的資料，有助於模型訓練。

第一銀行數位銀行處副處長戴紹琪指出，過去銀行防詐經常面臨「資料查證（如IP易變動）」等困境，未來透過Open Gateway API可統一不同電信業者的服務定義，搭配TWID方便介接，可節省成本。

臺灣中小企業銀行數位金融部協理蔡育呈則以SIM Swap（SIM卡更換查詢）API ，在電子支付帳戶綁定與大額轉帳的應用為例，強調金融機構未來若能直接查詢該門號近100天內的換卡紀錄，透過跨域得到更多電信業資料輔助，針對高風險、敏感操作進行異常評估，建立防範人頭戶與冒名開戶的線上線下全方位防護網。

論壇討論中，與會者均認為，透過電信與金融兩大產業的「雙盾出擊」，助臺灣加速走向一個安全、高效、且具備普惠精神的數位信任之島。