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亞太集保組織中階幹部研討會 台灣秀數位創新

中央社／ 台北1日電

第26屆亞太地區集保組織中階幹部研討會（ACG CrossTraining Seminar,CTS）於6月23日至26日在泰國曼谷舉行，吸引來自亞太地區近30家集保機構、約110位代表齊聚交流，共同探討資本市場數位轉型與投資人服務發展趨勢。

台灣集保結算所此次以ACG投資人服務工作小組（Investor Services Task Force, ISTF）召集人身分，主辦「從交易後基礎設施到投資人導向數位服務：集保機構角色的演進（From Post-Trade Infrastructure toInvestor-Centric Digital Services:The Evolving Role ofCSDs）」專題研討會，分享台灣推動投資人數位服務的創新成果與實務經驗。

集保說明，隨著金融科技快速發展，集保機構角色逐漸由傳統交易後（Post-Trade）基礎設施提供者，延伸至整合數位服務與數據應用的重要平台。本次研討會聚焦各國如何運用科技提升服務效率與投資人體驗，並交流推動投資人數位服務的發展策略與成果，展現亞太集保機構因應市場變革、持續創新服務的共同願景。

集保指出，本屆研討會邀請韓國、土耳其、哈薩克、巴基斯坦、斯里蘭卡、印度及印尼等國集保機構，共12位講者分享其實務經驗與未來規劃。台灣集保結算所於會中展示「集保e手掌握App」結合開放銀行3.0的多元應用，以及台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）專區所提供的個人金融資產組合與投資績效查詢功能，其兼具普惠性及便利性的設計理念。

此外，集保結算所亦受邀參加韓國集保（KSD）主持的專題工作小組，就台灣「股東會投票情形揭露平台」進行經驗分享。透過強化投資人與發行公司的互動連結，集保平台有效提升公司治理資訊透明度，展現台灣在推動股東行動主義及數位創新服務等領域的豐碩成果。

集保結算所表示，身為ACG執行委員會成員，未來將持續深化與各國集保機構合作，掌握全球金融市場創新服務與數位化發展趨勢。此外，透過國際交流活動，不僅分享台灣數位創新成果，也可汲取國際經驗導入國內市場應用，強化台灣資本市場競爭力與國際鏈結，期盼攜手亞太夥伴共同打造更具韌性、普惠性與永續性的資本市場生態系。

市場 亞太

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