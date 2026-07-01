郭明鑑事件 彭金隆：金管會只有監理官 沒有老長官

金管會主委彭金隆上午出席財政委員會審查「會計師法部分條文修正草案」、「證券交易稅條例第二條之一條文修正草案」報告備詢。面對立委將質詢焦點聚焦國泰世華銀行董事長、國泰投信前董事郭明鑑兼職，導致9億多元損失的事件，彭金隆答詢時表示，已請投信投顧公會要求全面清查，且金檢不排除上溯至金控。

對於外界質疑金管會一月底就收到國泰投信的重大偶發通報，為何拖到六月才金檢一事。彭金隆回應表示，金管會接到重大偶發事件通報後就立即開始收集資訊，需要時間，且也開始展開金檢，「金管會沒有擺爛」，更強調「金管會只有監理官，沒有老長官。」

對於兼職，彭金隆指出，兼職不能妨害公司經營，也發函請銀行公會要落實，未來該做什麼檢討，金管會不會迴避，該檢討就會檢討。