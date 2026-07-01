快訊

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

「警界范冰冰」遭檢舉未辦案卻有500支嘉獎 信義警報請北檢調查

聽新聞
0:00 / 0:00

郭明鑑事件 彭金隆：金管會只有監理官 沒有老長官

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
金管會主委彭金隆上午出席財政委委員會，面對立委將質詢焦點聚焦國泰世華銀行董事長郭明鑑兼職，導致9億多元損失的事件，彭金隆表示，兼職不能妨害公司經營，也發函請銀行公會要落實，未來該做什麼檢討，金管會不會迴避，該檢討就會檢討。記者黃義書／攝影
金管會主委彭金隆上午出席財政委委員會，面對立委將質詢焦點聚焦國泰世華銀行董事長郭明鑑兼職，導致9億多元損失的事件，彭金隆表示，兼職不能妨害公司經營，也發函請銀行公會要落實，未來該做什麼檢討，金管會不會迴避，該檢討就會檢討。記者黃義書／攝影

金管會主委彭金隆上午出席財政委員會審查「會計師法部分條文修正草案」、「證券交易稅條例第二條之一條文修正草案」報告備詢。面對立委將質詢焦點聚焦國泰世華銀行董事長、國泰投信前董事郭明鑑兼職，導致9億多元損失的事件，彭金隆答詢時表示，已請投信投顧公會要求全面清查，且金檢不排除上溯至金控。

對於外界質疑金管會一月底就收到國泰投信的重大偶發通報，為何拖到六月才金檢一事。彭金隆回應表示，金管會接到重大偶發事件通報後就立即開始收集資訊，需要時間，且也開始展開金檢，「金管會沒有擺爛」，更強調「金管會只有監理官，沒有老長官。」

對於兼職，彭金隆指出，兼職不能妨害公司經營，也發函請銀行公會要落實，未來該做什麼檢討，金管會不會迴避，該檢討就會檢討。

郭明鑑 彭金隆 金管會

延伸閱讀

郭明鑑事件 彭金隆首發聲： 「只有監理官 沒有老長官」並做三承諾

遭轟監理擺爛！彭金隆：國泰治理失靈、金管會沒有老長官

彭金隆駁斥「門神說」　金檢國泰投信至7/8必要時延長

金管會彭金隆重話：國泰內控失靈 金融業兼職將建多重查核

相關新聞

國泰內控失靈 國泰金總座李長庚：向社會深深致歉

針對國泰金內控問題及後續衝突事件，國泰世華銀前董事長郭明鑑因此辭職並拒絕擔任資深顧問，國泰金總座李長庚今日表示，這是嚴肅課題，對於投信的損失也頗及投資人，也讓社會不安，整個團隊應該對社會深深致歉。

主動台股 ETF 上半年績效冠軍00991A 首次配息金額公布！配發0.77元

今年上半年績效居台股主動式ETF之冠的主動復華未來50（00991A）首度配息金額出爐。根據復華投信官網配息公告，00991A每受益權單位預估配發0.77元。

私募基金投資卡在哪？陳俊光：99人限制、稅制都是挑戰

亞洲資產管理中心政策持續推進，私募基金可望成為下一波發展重點。KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，高雄資產管理專區陸續開放家族辦公室、境外基金、保單融資及私募基金等多項業務，銀行也將從過去以銷售金融商品為主，逐步轉型為資產管理平台。未來若法規及稅制能持續鬆綁，可望吸引更多資金留在台灣，並透過私募基金支持企業轉型與產業升級。

ETF 雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

ETF規模前兩大的元大台灣50（0050）、元大高股息最新配息資訊出爐，根據元大投信1日的第一階段公告，元大台灣50每受益權單位擬配發金額為0.6元，金額優於去年同期，以今日收盤價109.35元計算，單期配息殖利率為0.54%；元大高股息每受益權單位擬配發金額為1.35元，金額創下改季配來新高，以今日收盤價52.75元計算，單季配息殖利率為2.55%。

40萬股民注意！00929暴力升息46%至0.38元歷史新高！年化配息率14.8%

復華台灣科技優息（00929）自2025年12月指數大改版以來，績效狂飆，統計至30日，含息報酬達75%，與主動式ETF平起平坐，不僅傲視台積電（2330）、臺灣50指數，更一舉拿下上半年高股息ETF績效冠軍。

醫療進步、舊保單還算數？金管會彭金隆首定調：兩大理賠原則

醫療技術進步，舊醫療險該不該跟著改？金管會主委彭金隆今在財委會首度提出兩大判斷原則，包括「對價衡平」與「公平合理」，強調醫療險是長期契約，既不能因醫療進步就拒賠，也不能讓一方承擔當初無法預見的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。