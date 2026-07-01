國泰金內控疏失？ 總座李長庚稱「烏龍」、董事長蔡宏圖下令全面檢討

針對外界質疑國泰金控的內控疏失，國泰金控總經理李長庚1日坦言「就是烏龍」，去年7月國泰投信沒有比對金控的申報資料才導致事件發生。他指出，事件發生後，董事長蔡宏圖第一時間即召集所有高層開會，要求全力解決問題，並防範未來風險，因此決定聘請外部專業顧問全面檢視內控制度，且未來將定期檢視，以避免制度因環境變化再出現漏洞。

李長庚表示，董事長認為國泰既然已經付出這麼大的代價，就不能讓類似事件再次發生，因此除了內部持續改善、檢討外，也擔心仍有未察覺的漏洞，因此將引進外部顧問公司，全面檢視制度，未來也將建立定期檢視機制，因應外部環境改變，持續預防新的風險。外部顧問公司選擇目前正積極評估中，會傾向尋找在內部控制、內部稽核領域具有專業能力的單位協助。

此次事件發生原因，李長庚表示，國泰世華銀行前董事長郭明鑑當時確實有依規定向金控申報兼任世芯-KY獨立董事，但未依投信個別規定向國泰投信申報；另一方面，投信原本也設有定期與金控系統比對的覆核機制，但去年7月未完成比對，而導致未及時發現申報落差，「就是烏龍」，連續的疏失才導致事件發生。

李長庚進一步說明，由於《金控法》、《銀行法》及投信相關法令對利害關係人的定義與法律效果不同，因此集團原本建置金控、銀行及投信三套不同系統，再透過定期比對降低遺漏風險；此次是投信定期比對程序漏掉而出現後續問題。

針對外界關注責任歸屬，李長庚表示，目前金管會金檢仍在進行中，他不便評論，不過，既然金管會主委已於立法院答詢表示國泰金內控制度確有疏失，因此希望藉此機會說明後續改善方向。

針對金控及旗下子公司高層的兼職政策，李長庚表示，國泰金已決定未來採取「原則禁止、例外核准」，董事長、總經理原則上不再兼任外部上市櫃公司的董事監察人，僅保留如財金公司等與本業密切相關的例外情況。至於集團投資公司的董事席次，未來將改由投資部門副總、協理等相關主管擔任，不再由董總兼任。

李長庚再次強調，國泰既然碰到這次事件，就會記取教訓，以最高標準要求自己。