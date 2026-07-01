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奧丁丁集團聯手Saber Money布局盧比支付 切入印度8600億美元出口經濟

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁集團聯手Saber Money布局盧比支付，切入印度8600億美元出口經濟，圖為奧丁丁創辦人王俊凱。聯合報系資料照
奧丁丁集團聯手Saber Money布局盧比支付，切入印度8600億美元出口經濟，圖為奧丁丁創辦人王俊凱。聯合報系資料照

領先區塊鏈科技公司OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌奧丁丁集團今日宣布將Saber Money（以下簡稱 Saber）整合至旗下穩定幣支付基礎建設 OwlPay Harbor。Saber是以亞洲市場為核心的跨境穩定幣支付基礎建設服務商 ，其技術由獲得矽谷知名新創加速器Y Combinator投資的數位資產平台Mudrex Inc. 提供。此次整合不僅為 OwlPay Harbor 開啟歐元區與英國的收付款通道，更打通直接結算至印度的盧比付款通道。

透過此次整合，OwlPay Harbor無須親自建置印度當地支付通道，即能將業務版圖延伸至全球規模最大的跨境支付市場之一。在截至今年3月的財政年度中，印度的商品與服務出口額創下8600億美元的歷史新高。這些資金流主要來自全球企業向印度軟體公司、製造商及服務供應商支付的款項，而 OwlPay Harbor 正是專為結算這類企業級跨境支付而打造。

過去透過傳統的代理銀行網路將資金匯入印度等市場，通常耗時且費用高昂。世界銀行指出，一筆200美元的跨境匯款，平均手續費成本約6.5%，是聯合國「永續發展目標」（SDGs）所設定3%目標的兩倍以上。透過整合，奧丁丁的企業客戶可直接透過 OwlPay Harbor 發起支付，並由Saber及其授權銀行夥伴負責在當地以印度盧比近乎即時完成結算。此外，這項整合也讓奧丁丁的客戶得以在歐元區和英國境內，直接以歐元及英鎊進行收付。

OwlPay Harbor 依其結算的交易量收取手續費，因此每開通一條支付通道，都能擴大該平台可結算並賺取手續費的企業資金流基礎，而印度正是其目前為止納入規模最大的通道之一。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，跨境支付正出現結構性的轉變，企業在引導資金流向時，仰賴的不再是個別的銀行關係，而是轉向合規的基礎建設來進行交易。奧丁丁打造 OwlPay Harbor 的初衷正是要扮演這個角色，印度市場就是一個絕佳試金石。

Saber Money 創辦人暨執行長 Edul Patel指出，長期以來，將資金匯入印度意味著必須面對多個中間機構、耗時漫長且透明度有限。Saber 能夠在兼顧每筆交易合規性的前提下，以當地貨幣、近乎即時地直接結算至亞洲各地的當地銀行帳戶。

印度 矽谷 歐元區

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