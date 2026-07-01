金融競爭力論壇／玉山銀個金執行長許美麗：85%高資產族有傳承規劃

台灣正迎來發展亞洲資產管理中心的新契機，玉山銀行個金執行長許美麗指出，隨著高資產族群快速成長，家族企業應從「財富管理」走向「家族治理」，透過制度化傳承、跨代溝通及專業團隊協助，才能讓家族資本永續發展。

經濟日報1日舉辦「金融競爭力論壇－前瞻亞資中心2.0」，許美麗出席進行專題指出，台灣有98%企業屬中小企業，約七成上市櫃公司為家族企業，家族企業市值占整體台股約六成，加上台灣外匯存底居全球前段班、超額儲蓄突破9兆元，具備發展亞洲資產管理中心的優勢。

她引用玉山銀行與KPMG共同調查指出，預估2026年台灣擁有1億元以上資產的高資產客戶將達12.4萬人，總資產規模46.1兆元；其中，高達85%受訪者已有傳承規劃意識，逾七成已進行跨境資產配置，超過五成不排斥導入家族辦公室。

許美麗表示，財富傳承已不只是節稅問題，更涉及家族價值觀、接班制度及跨世代溝通。她強調，「不繳稅的年代已經過去」，合規與透明是資產永續的基礎，家族應建立治理制度，避免人治及爭產風險，才能讓家族資本持續留在台灣，形成正向循環。